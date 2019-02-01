Turizmde karnaval havası

Dünyanın en büyük 4 turizm fuarı arasında yer alan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 23'üncü kez kapılarını açtı. Turkuvaz Medya'nın ana medya sponsorluğunu üstlendiği, 94 ülkeden, binin üstünde ana firma ve 6 bine yakın katılımcının yer aldığı fuar, bu yıl adeta ziyaretçi akınına uğradı. Turizmde yaşanan pozitif ivmeyi resmeden fuar, bir karnaval havasında başladı. Endonezya'dan Kore'ye, Japonya'dan Polonya'ya dünyanın dört bir tarafından ülkenin katılım sağladığı fuarda, Türk turizmciler için yeni işbirliği fırsatlarının da kapıları aralandı. Hızla büyüyen turizm pastasından pay almak isteyen Anadolu il ve ilçeleri de fuarda adeta görsel şov yaptı. Bodrum'dan Elazığ'a, Trabzon'dan Manavgat'a, Kastamonu'dan Afyon'a Türkiye'nin dört bir yanından 60'a yakın il ve 100'e yakın ilçe fuarda yer aldı. Turizmin bayraktarlığını yapan sivil toplum kuruluşları, oteller, tur operatörleri, acenteler, havayolları gibi sektörün tüm paydaşlarının dev stantlarla katılım sağladığı fuarda, verilen ortak mesaj ise, "Bu yılı rekorlar kapattık. 2019 rekor üstüne rekor kıracağımız bir yıl olacak. Kişi sayısının yanı sıra kişi başı geliri de 700 doların üstüne taşıyacağız" oldu.

YASA YAZIN MECLİS'TE

3 Şubat'a kadar sürecek fuarın açılış konuşmasını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, 2018'de turist sayısında rekor kırıldığını, 30 milyar dolara yakın da gelir elde edildiğini açıkladı. "Bizim için asıl zor olan geliri 70 milyar dolara taşımak. Bunun için nitelikli turiste odaklanacağız" diyen Ersoy, tanıtım bütçelerini ciddi oranda artırdıklarını vurguladı. Turizm Tanıtma Fonu'nu mart ayı sonrasında hayata geçirmeyi planladıklarını anlatan Ersoy, yeni yasa çalışmasının da hızla sürdüğünü kaydetti. Ersoy, "Sektörümüz hâlâ 1972'de hayata geçirilen 1618 Sayılı Yasa'yla yönetiliyor. Bu yasayı çağın gereklerine uygun revize ediyoruz. Devlet olarak üç önceliğimiz var: Tüketici hakları, kayıt dışı ekonominin önlenmesi ve haksız rekabetin oluşmaması. Yaz mevsimi gelmeden yasayı Meclis'e göndereceğiz" diye konuştu. Kişi başı gelir hesaplamasında düzenlemeye gidildiğini de anlatan Ersoy, "2017'de kişi başı gelir ortalaması 681 dolarken bu rakam 2018'de 647 dolar oldu. 2017'de kişi başı gecelik gelirimiz 63.2 dolarken bu 2018'de 66.5 dolara çıktı. Ocak 2019 itibarıyla kişi başı gecelik geliri de açıklayacağız" şeklinde konuştu.

18 YIL ARADAN SONRA TÜRSAB FUARDA

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) 18 yıl aradan sonra fuarda geniş bir stantla yerini aldı. Başkan Firuz Bağlıkaya, turizmi geliştirmek için yapılan her türlü etkinlikte yer alacaklarını belirterek, "Türkiye'ye ilgi her geçen gün artıyor. Bu fuar turizme sağladığı katkıların yanı sıra yabancılara da ülkemizin İstanbul'un güzelliklerini görme fırsatı sunuyor" dedi.

TURİZMDE OK YAYDAN ÇIKTI

İstanbul Turizm Derneği (ISTTA) Başkanı İbrahim Halil Korkmaz, bu fuarın turizmin beslediği 52 yan sektör için de büyük önem taşıdığını ve bu yıl onların da katılım sağladığını söyledi. 2018'de turist sayısında rekor kırıldığını hatırlatan Korkmaz, "Turizmde artık ok yaydan çıktı. 2019 ve sonrası daha büyük rekorlara gebe" dedi.

KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin de EMITT'in sektör için büyük önem taşıdığını belirterek, "Sektörün yol haritası bu fuarda çiziliyor" dedi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise "Bu fuar turizm endüstrisinde tüm dünya ülkeleri, sektördeki kurum ve kuruluşlar adına köprü görevi görüyor" diye konuştu.

KATILIMCI SAYISINDA BÜYÜK ARTIŞ

ITE Turkey Turizm & Seyahat & Moda Grup Direktörü Hacer Aydın, sektördeki yükselişin fuara olumlu yansıdığını söyledi. Katılımcı sayısının geçen yıla göre yüzde 25 arttığını belirten Aydın, fuarda düzenlenen davetli tur operatörü programı kapsamında 100'den fazla ülkeden 700'e yakın operatörün ağırlanacağını kaydetti.

FUARDA YER BULMAK İÇİN DESTEK İSTEDİLER

Jolly Tur, EMITT'e her yıl olduğu gibi dev bir stantla katılım sağladı. Bu fuarın sektör açısından büyük önem arz ettiğini belirten Jolly Tur Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, "EMITT son yılların en başarılı fuarlarından biri. Bölgelerin ve destinasyonların tanıtılması için de önemli bir fırsat" dedi. Fuara yurtdışından katılımın da arttığını kaydeden Vardar, "2016-17'de fuardan çekilen operatörler tekrar döndü. Yurtdışı partnerlerimizden 'bize yer bulabilir misiniz?' diye talep geldi ama yer yok" diye konuştu. Yurtdışından Türkiye'ye dönük talebin çok yüksek olduğunu aktaran Vardar, "Bu durum iç pazarın daralmasına neden oluyor. Hem arzdaki daralma hem de döviz kurundaki artış nedeniyle otellerin fiyatları arttı. Otel fiyatları Akdeniz Bölgesi'nde yüzde 55 arttı. Ege'de artış oranı ise yüzde 40. Fiyatını yüzde 200 arttıran oteller var" ifadelerini kullandı. Erken rezervasyonun büyük önem taşıdığının altını çizen Vardar, şunları paylaştı: "Yerli turist iç pazarda ekonomik bütçeli tesislere yöneldi. 6.3 olan geceleme sayısı 5.7'ye düştü. Kişi sayısında geçen yılın rakamlarıyla aynı gidiyoruz. Ciromuz ise yüzde 27 arttı." Vardar, iç pazarda bekleme havasının hakim olduğunu anlattı.