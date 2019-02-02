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yüzde 10 indirimle 22.5 liradan satılacak

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2019
Boron yüzde 10 indirimle 22.5 liradan satılacak
Türkiye'nin temizlik ürünü Boron yüzde 10 indirimle satışa sunulacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından konuya ilişkin paylaştığı mesajında Boron'un Türkiye'nin bor madeninden üretilen ilk ve tek temizlik ürünü olduğunu hatırlatarak, "Boron, Enflasyonla Topyekün Mücadele kapsamında yüzde 10 indirimle satışa sunulacak. Kampanya ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Buna göre piyasaya 24.90 liradan sunulan 4 kilogramlık Boron'un fiyatı 22.50 liraya inecek.
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Boron yüzde 10 indirimle 22.5 liradan satılacak
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