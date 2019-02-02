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Böyle tutku görülmedi! fiyatına satılıyor

Kadirli ilçesinin üzerinde bulunan 'nde toplanan meraklıları yanlarında getirdikleri güvercinleri cinsi ve özelliklerine göre açık arttırma ihale usulü satışa sunuyor. Kuş meraklıları fiyatına kadar yükselen güvercinleri almak için birbirleriyle kıyasıya pazarlık yapıyor. Güvercin besleyen ünlü isimler var. İşte bu isimlerden bazıları...

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2019 12:27 Güncelleme Tarihi: 2.2.2019 12:38
Böyle tutku görülmedi! Otomobil fiyatına satılıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 'nde güvercinler ihale usulü satışa çıkıyor. " Borsası" olarak adlandırılan ihalelerde kuşlar cinsi ve özelliğine göre 20 TL'den 75 bin TL'ye kadar alıcı buluyor.

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Böyle tutku görülmedi! Otomobil fiyatına satılıyor
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