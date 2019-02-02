Böyle tutku görülmedi! Otomobil fiyatına satılıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kuşçular Kahvesi'nde güvercinler ihale usulü satışa çıkıyor. "Güvercin Borsası" olarak adlandırılan ihalelerde kuşlar cinsi ve özelliğine göre 20 TL'den 75 bin TL'ye kadar alıcı buluyor.