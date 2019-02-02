Böyle tutku görülmedi! Otomobil fiyatına satılıyor
Kadirli ilçesinin Dervişpaşa Mahallesi Andırın Caddesi üzerinde bulunan Kuşçular Kahvesi'nde toplanan güvercin meraklıları yanlarında getirdikleri güvercinleri cinsi ve özelliklerine göre açık arttırma ihale usulü satışa sunuyor. Kuş meraklıları otomobil fiyatına kadar yükselen güvercinleri almak için birbirleriyle kıyasıya pazarlık yapıyor. Güvercin besleyen ünlü isimler var. İşte bu isimlerden bazıları...
Giriş Tarihi: 2.2.2019 12:27Güncelleme Tarihi: 2.2.2019 12:38
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kuşçular Kahvesi'nde güvercinler ihale usulü satışa çıkıyor. "Güvercin Borsası" olarak adlandırılan ihalelerde kuşlar cinsi ve özelliğine göre 20 TL'den 75 bin TL'ye kadar alıcı buluyor.