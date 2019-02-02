IMF söylentilerine çok sert yalanlama

BUGÜN NELER OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin, IMF ile masaya oturduğu şeklindeki iddiaları sert bir biçimde yalanladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tüm borçluluk ve borç çevirme oranları ile mali disiplin performansı ortaya konularak, Türkiye'nin ne kredi açısından, ne de teknik destek açıdan IMF ile yolunun dahi kesişmesinin söz konusu olamayacağı defalarca ortaya konulmuştur" denildi.Bu performansa rağmen, IMF konusunun gündeme getirilmesinin amacının algı operasyonu olduğu belirtilerek, şunlar vurgulandı: "Türkiye hükümeti makamlarının açıklamalarını besledikleri kin ve nefret sebebiyle dikkate almayanların, iddialarının doğrudan IMF tarafından yalanlanmasına rağmen aynı tiyatroyu oynamaya devam etmelerinin tek bir nedeni vardır. Türkiye hükümetine zarar vermek için, Türk ekonomisine, Türk milletine zarar vermeyi göze almış bir akıl tutulması yaşanmasıdır. Bu hastalıklı ruh hali tehlikeli bir boyuta ulaşmıştır. Ekonomide kriz beklentisi boşa çıkanların içine düştükleri hali, umutsuzlukla sarıldıkları yalan ve iftiraların ulaştığı boyutu şaşkınlık ve üzüntü ile izliyoruz."Türkiye ekonomisinin güçlü olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Ekonomi hiçbir dış yardım ya da desteğe ihtiyaç duymadan yaşadığı spekülatif süreci atlatmıştır. Girdiği dengelenme sürecini başarı ile sürdürmektedir. Alınan tedbirlerle ekonomideki güçlenme devam edecektir" denildi.