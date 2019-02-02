Milli SİHA Bayraktar Katar görevine hazır

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Türkiye'degüvenlik güçlerinin muharebe sahasındaki en önemli yardımcılarından Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), ilk ihracat başarısı kapsamında Katar'da üstleneceği görevlere hazırlandı. Katar Silahlı Kuvvetleri'nce alınan 6 Bayraktar TB2 SİHA ile 3 Yer Kontrol İstasyonu'nun fabrika kabul testleri tamamlandı. Baykar ile Katar Silahlı Kuvvetleri arasında imzalanan sözleşme kapsamında Bayraktar TB2 SİHA'ları kullanacak Katar askeri personelin Türkiye'deki eğitimleri de sona erdi. 55 Katarlı kursiyer dört aylık eğitimlerini tamamlayıp SİHA pilotu, faydalı yük operatörü ve bakım personeli olarak görev yapacak. Güvenlik güçlerinin hizmetinde olan 75 Bayraktar TB2 SİHA'nın 83 bin uçuş saatine ulaştığını belirten Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar şöyle konuştu: "Milli SİHA'lar iki büyük sınır ötesi operasyonda oyun kurucu rol oynadı. Özellikle Zeytin Dalı Harekatı'nda uçuşların yüzde 90'ından fazlasını yaparak, 5 bin 300 saatle harekata damgasını vurdu. Katarlı yetkililerin ABD, Çin ve Avrupa teknolojilerini inceledikten sonra tercihini Türkiye'den yana kullanması bizim için ayrıca memnuniyet verici. 50 yılı aşkın stratejik, siyasi ve ekonomik alanda güçlü ilişkimiz olan kardeş Katar ile şimdi de semalarımızdaki kardeşliğimizi pekiştiren bu bağ, bizim için büyük bir mutluluk kaynağıdır."Eğitimlerintamamlanması dolayısıyla Edirne'nin Keşan ilçesinde bulunan Baykar Eğitim ve Test Merkezi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Törene, Sanayi Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayi Başkan Yardımcısı Faruk Yiğit, 2'nci Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Katarlı askeri yetkililer, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ile davetliler katıldı