Ekonomiye 306.3 milyarlık kaynak

BUGÜN NELER OLDU

YapıKredi, 2018'de nakdi ve gayri nakdi kredilerini yüzde 10 artırarak, ülke ekonomisine 306.3 milyar liralık kaynak sağladı. Toplam nakdi kredilerini yüzde 10'luk büyümeyle 220.5 milyar liraya yükseltten bankanın, toplam mevduat hacmi yüzde 21 artış ile 210.3 milyar liraya ulaşırken, konsolide aktif büyüklüğü yüzde 18 artış ile 373.4 milyar liraya yükseldi. Yapı Kredi CEO'su Gökhan Erün, bankanın net kârının bir önceki yıla göre yüzde 29'luk bir yükselişle 4 milyar 668 milyon TL olduğunu kaydetti.