Hayalim tıp fakültesi açmak

BUGÜN NELER OLDU

Akademisyen, Dünya Perinatoloji (Gebelik Bilimi) Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, TİKAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Neşe Kavak, aldığı ödüllerin sayısını hatırlayamayan bir tıp doktoru. 5 yıldır yürüttüğü Academic Hospital Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra 1.5 yıl önce Kent Üniversitesi Rektörlüğü'nü üstlenen Kavak, üniversiteyi büyütmek için yoğun bir çalışma temposu içerisinde. Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz'ın davetiyle ara verdiği akademik hayata yeniden dönen Kavak, "Hayalim üniversitemizde tıp fakültesi açmak" diyor."Düşüncelerimin ve fiziksel enerjimin yüzde 100'ünü üniversite alıyor. Mesaim akşam 10'a kadar sürüyor.Eve giderken bile aklımda hastalarım ve üniversite var.Ama bundan hiç şikâyetçi değilim" diyen Kavak'la hedeflerini konuştuk.Çok iyi gidiyor.İstanbul'un kalbinde bir kampüste eğitim vermek en büyük hayalimizdi. İstanbul gibi şehirlerde böyle yer bulmak gerçekten çok zordu, bulduk. Burası apartman üniversitesi değil. Bu proje başlamadan Amerika'da doğu ve batı yakasındaki bütün üniversiteleri gezdim.Zaten Amerika'da hocalık tecrübem var. Burası 25 bin metrekare açık alana sahip.İçinde 5 ana bina var.Sağlıkta tema üniversitesi yaratmayı hedefliyoruz.Amacımız tıp fakültesi açmak. Çünkü sağlığın tacı tıp. Çok sağlam bir akademik kadromuz var. Başvurularımızı yaptık, altyapımızı oluşturduk.Üniversiteyi kuran akademik kadronun tamamı Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi kökenli.İkinci yılımızda diş hekimliği fakültemizi açtık.60 kişilik kontenjanımız doldu. Bu alanda iddialıyız.Önümüzdeki yıl 90 öğrenci alacağız. Toplam 2 bin 150 öğrencimiz var.Geçen yıl yüzde 73'lük doluluk oranı yakaladık. Diş hekimliği, psikoloji, sağlık bilimleri gibi iddialı dallarda ful çektik. Sosyal bilimlerde yüzde 55-60 civarındayız.Bu yeni kurulan bir üniversite için çok iyi bir rakam.19 yabancı öğrencimiz var.Bunların çoğu Ortadoğu ülkelerinden. Yabancı öğrenciler ülke ekonomisine çok büyük katkı sağlıyor.Henüz burayı dolduramadık.Burası 6-7 yıllık hedeflerimizi karşılıyor. Sağlam adımlarla gitmek önemli.Mütevelli heyetimiz kadınlardan oluşuyor. Bütün müdürlerimiz, genel sekreterimiz kadın. Bir tek rektör yardımcımız erkek.Beş yıl önce ortak olduğunuz Academic Hospital nasıl gidiyor?Gayet iyi gidiyor. Bu yıl sağlık turizminde toparlanma söz konusu. Yabancı hasta oranımız yüzde 12 seviyesinde. Bunu 25'lere çıkarmayı planlıyoruz.Ağırlıklı olarak Türk Cumhuriyetleri, Ortadoğu, Hollanda ve Belçika'dan hastamız geliyor. Benim kişisel olarak yurtdışında çok hastam var. Hasta reklam ve tanıtımla değil tavsiye ile gelir.Burada büyüme planınız ne?Hastanecilikte daha fazla büyümeyi düşünmüyoruz.İki binada, 100 yatakla hizmet veriyoruz. Sağlık turizminde otelcilik konforunda hizmet sunmak çok önemli.Bunu sunuyoruz.Yurtdışında hastane açma planınız var mı?O kadar yoğunum ki düşünemiyorum.Cerrahi branşlarda kadın olarak var olmanın çok zor olduğunu anlatan Kavak, "Hiçbir yere kolay gelinmiyor.Çalışkan ve azimli olacaksın. Churchill'in dediği gibi 'Asla, asla, asla vazgeçmeyeceksin!' Üsküdar Kız Lisesi'ni 10 üzerinden 9.83 not ortalamasıyla bitirdim. Bu rekor hâlâ kırılamadı."Eskibakanlardan Cavit Kavak'la evli olan Neşe Kavak, 26 ve 20 yaşlarında iki erkek çocuk annesi."En zor meslek annelik" diyen Kavak, ekliyor: "Annelikten hiçbir zaman istifa edemiyorsunuz, vazgeçemiyorsunuz, erteleyemiyorsunuz...Çocuklarım küçükken çalışan her anne gibi büyük sıkıntılar yaşadım. Şimdi büyüdüler daha rahatım.."