2019’a jeopolitik riskler öne çıkacak

BUGÜN NELER OLDU

Her yıl Dünya Ekonomi Forumu'nda açıklanan Küresel Riskler Raporu bu yıl biraz daha farklı sonuçlar verdi. Raporu hazırlayan Marsh Küresel Risk ve Dijital Başkanı John Drzik, "Son 10 yılda bir numaralı odak noktamız 'ekonomik risklerdi'. Özellikle küresel kriz sonrasında bu risk oldukça belirgindi. Son 3-4 yıla bakacak olursak da ekonomik risk algısı biraz daha aşağı inerken, jeopolitik riskler, çevresel riskler, teknoloji alanındaki riskler daha çok ön plana çıktı" dedi.Dünyada uzun vadede çevresel risklerin daha fazla endişe kaynağı olacağını belirten Drzik, şöyle konuştu: "Bunun içerisine hava koşulları, doğal afetler hepsi dahil. Bunlar iklim değişikline bağlı olarak ortaya çıkıyor ama kentleşme faktörü de var. Teknoloji konusunda ise veri sahtekârlığı, siber saldırılar ve altyapıda olabilecek sorunlar ile ilgili riskler var. Siber suçların yılda küresel ekonomiye etkisi 1 trilyon dolar. Bu yıl, dünya genelinde doğal afetler 350 milyar dolarlık ekonomik zarara neden olmuştu. Şu anda siber suçların etkisi rekor yılın bile üç katı."Dünyada altyapı üzerinden bir ekonomik savaşın da devam ettiğini belirten Drzik, şöyle konuştu: "2040'a kadar dünyadaki altyapı yatırımlarına 97 trilyon dolar gerektiği raporun öngörülerinden ve mevcut fonların 79 trilyonu karşılayacağı yönünde. Yılda 1 trilyon dolarlık altyapı finansman açığı var. Dünyada altyapı finansmanı ihtiyacı var ama kaynak yetersiz."