Bakan Albayrak'tan Ziraat Bankası mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Brand Finance'in bankacılık 500 sıralamasında en değerli Türk bankası olan Ziraat Bankası'na Twitter hesabından tebrik mesajı gönderdi.

ZİRAAT BANKASI TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ BANKASI OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Dünyanın lider bağımsız marka değerleme şirketi Brand Finance'in Bankacılık 500 sıralamasında, 2017 ve 2018 yıllarında marka değerini en fazla artıran Türk Bankası olan Ziraat Bankası, aynı zamanda Türkiye'nin En Değerli Bankası oldu.

Tüm Ziraat Bankası ailesini tebrik ediyorum." dedi.

Dünyanın lider bağımsız marka değerleme şirketi Brand Finance'in Bankacılık 500 sıralamasında, 2017 ve 2018 yıllarında marka değerini en fazla artıran Türk Bankası olan Ziraat Bankası, aynı zamanda Türkiye'nin En Değerli Bankası oldu.

Tüm Ziraat Bankası ailesini tebrik ediyorum. pic.twitter.com/n5Qmi1b2w6 — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 4 Şubat 2019