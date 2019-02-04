Enflasyon verisi sonrası piyasalar yatay

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Şubat (DHA) – Enflasyon verilerinin, yüzde 1.0 - 1.1 dolayında olan beklentiler doğrultusunda gelmesine bağlı olarak, piyasalarda önemli bir etki yaşanmadı ve Borsa İstanbul Endeksi (BİST) ve dövizler yatay hareketini sürdürdü.

Güne yüzde 0.14 artışla 103 bin 78 puanda başlayan BİST100, 103 bin puanın üzerindeku hareketini sürdürürken, dövizlerde de önemli bir değişim olmadı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.43 artışla 137 bin 513 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.35 ve yüzde 18.34 düzeyindeler.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2076 lirayı ve en yüksek 5.2425 lirayı gördükten sonra 5.23– 5.24 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9575 lirayı ve en yüksek 5.9928 lirayı gördükten sonra 5.98 – 5.99 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8098 lirayı ve en yüksek 6.8469 lirayı gördükten sonra 6.84 – 6.85 lira aralığında işlem görüyor.

Çin ve Güney Kore piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olduğu Asya piyasalarında;

- Nikkei yüzde 0.42,

- S&P yüzde 0.34 artarken,

- Hang Seng yüzde 0.16 düştü.

Dolar, yen karşısında yüzde 0.05 değer kazanarak 109 bin 569 düzeyinden işlem gördü.

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