İstanbul havalimanları, 2.7 milyon ton yükü omuzladı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'daki tüm havalimanlarından geçen yıl yapılan geliş ve gidiş seferlerinde taşınan yük miktarı önceki seneye göre 206 bin 756'lık artışla 2 milyon 743 bin 725 ton olarak belirlendi. Buna göre, 2018'de Atatürk Havalimanı varışlı ve çıkışlı uçuşlarda, iç hatlardan 193 bin 640, dış hatlardan ise 2 milyon 217 bin 293 ton yük taşındı. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan da iç hatta 148 bin 630, dış hatta ise 183 bin 552 olmak üzere toplam 332 bin 182 ton yük taşındı. İstanbul Havalimanı'ndan ise geçen yılk uçuşlarla 610 ton yük taşındı.