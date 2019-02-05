İhracatta ocak rekoru: 13.2 milyar $

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yıl 168.1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin rekorunun kırıldığı ihracatta, 2019'da hızlı girildi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin de katılımıyla açıkladığı rakamlara göre, ihracat ocakta özel ticaret sistemine (ÖTS) göre yüzde 5.93 artarak 13 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamla, şu ana kadar gerçekleştirilen en yüksek ocak ayı ihracatına imza atıldı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlık olarak 2019'da dış ticaret verilerini, hem özel ticaret sistemine hem de genel ticaret sistemine (GTS) göre paylaşacaklarını söyledi.Ocak ayında özel ticaret sistemine göre ithalatın yüzde 27 azalarak 15 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ifade eden Bakan Pekcan, "İhracatımızın ithalatımızı karşılama oranı yüzde 57.77'den 83.85'e yükseldi. Dış ticaret açığımız 9.1 milyar dolar iken bugün 2.5 milyar dolara düştü" dedi.Şu an yeterince etkili olunamayan pazarlara yeni stratejilerle güçlü şekilde gireceklerini belirten Pekcan, "Ülke stratejilerimizi devreye sokuyoruz. Özellikle dış ticaret açığımızın yüzde 78'ini oluşturan ülkelerle ilgili özel yol haritalarımız var" diye konuştu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de, ocak ayında ihracatçıların, ülke bayrağını 219 ülkede dalgalandırmayı başardığına dikkati çekerek, bu ülkelerden 126'sına ihracat artarken, 104 ülkede çift haneli yükseliş görüldüğünü vurguladı. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülkenin Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Irak ve İspanya olduğunu aktaran Gülle, "Libya'ya ihracatımız neredeyse 2.5 katına çıktı" şeklinde konuştu.OTOMOTIV endüstrisi, ocak ayında 2 milyar 330 milyon dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu. Otomotiv endüstrisini 1 milyar 525 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri takip etti. Ocak ayında en fazla ihracat artışı yüzde 116.2 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Irak ve İspanya oldu.OCAK ayı boyunca 167 ülkeye ihracatta Türk Lirası kullanıldığını ve toplam rakamın 4 milyar lira olduğunu kaydeden Gülle, "İhracatımızı miktar olarak değerlendirdiğimizde, ocak ayında ihracatın 11.4 milyon tona ulaştığını görüyoruz. Böylece bir önceki yılın ocak ayına göre miktar bazında yüzde 17.2'lik bir artış yakaladık" dedi. Geçen yıl ihracatta rekorun kırıldığını ve 2019'da da rekorlara devam edildiğini dile getiren Gülle, "Yeni Ekonomi Programı hedefi olan 182 milyar doları aşacağımıza yürekten inanıyoruz" diye konuştu.