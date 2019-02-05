Milli enerji politikası meyvesini verdi

BUGÜN NELER OLDU

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Milli Enerji ve Maden Politikası ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Yerli kaynaklardan elektrik üretimi Ocak 2019'da yüzde 14.96 artarak 15.5 milyara ulaştı" dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından Ziraat Bankası'na ilişkin paylaşımda bulundu. Albayrak, Brand Finance'ın sıralamasına dikkat çekerek, "2017 ve 2018 yıllarında marka değerini en fazla artıran Türk bankası olan Ziraat Bankası, aynı zamanda Türkiye'nin en değerli bankası oldu. Türkiye Ziraat Bankası ailesini tebrik ediyorum" dedi.