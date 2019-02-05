Şeker kotaları belirlendi

Türkiye şeker sektöründe 2019-2020 pazarlama yılı için ülke toplam A kotası 2 milyon 700 bin ton olarak belirlendi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2019-2020 pazarlama yılı ülke toplam A şeker kotası 2 milyon 700 bin ton olarak tespit edilirken, pancar şekeri A kotası 2 milyon 632 bin 500 ton, B kotası ise bu rakamın yüzde 5'i oranında 131 bin 625 ton oldu.

Nişasta bazlı şeker (NBŞ) kotası ülke toplam A kotasının yüzde 2,5'i oranında 67 bin 500 ton olarak tespit edildi. NBŞ şirketleri, kendilerine tahsis edilen kotanın en az yüzde 50'sini glukoz olarak kullanabilecek.

Pancar şekerinde Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye 934 bin ton A kotası, 46 bin 700 ton B kotası, Konya Şeker'e 435 bin 500 ton A kotası, 21 bin 775 ton B kotası, Kayseri Şeker Fabrikasına 328 bin 800 ton A kotası,16 bin 440 ton B kotası, Kayseri Şeker Fabrikasına (Turhal) 100 bin 750 ton A kotası, 5 bin 37 ton B kotası, Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ'ye 115 bin ton A kotası, 5 bin 750 ton B kotası, Keskinkılıç Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 107 bin ton A kotası, 5 bin 350 ton B kotası, Çorum Şeker Fabrikasına 95 bin 750 ton A kotası, 4 bin 788 ton B kotası, Amasya Şeker Fabrikasına 79 bin 400 ton A kotası, 3 bin 970 ton B kotası, Tutgu Gıda'ya 70 bin 250 ton A kotası, 3 bin 512 ton B kotası, Adapazarı Şeker Fabrikasına 67 bin 800 ton A kotası, 3 bin 390 ton B kotası, Bor Şeker Fabrikasına 62 bin ton A kotası, 3 bin 100 ton B kotası, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye (Erzurum) 50 bin 500 ton A kotası, 2 bin 525 ton B kotası, Mutlucan Şeker Üretim Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 50 bin ton A kotası, 2 bin 500 ton B kotası, Kütahya Şeker Fabrikasına 43 bin 750 ton A kotası, 2 bin 188 ton B kotası, Muş Şeker Üretim AŞ'ye 40 bin 500 ton A kotası, 2 bin 25 ton B kotası, Albayrak Turizm Seyahat İnşaat Ticaret AŞ'ye (Erzincan) 26 bin 500 ton A kotası, bin 325 ton B kotası, Binbirgıda Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye 25 bin ton A kotası, bin 250 ton B kotası tahsis edildi.

NBŞ A kotaları da Cargill Tarım'a 29 bin 589 ton, Amylum Nişasta'ya 21 bin 11 ton, PNS Pendik Nişasta'ya 9 bin 583 ton, Tat Nişasta'ya 4 bin 346 ton, Sunar Mısır'a 2 bin 971 ton olarak belirlendi.

Özelleştirme süreci tamamlanarak devri gerçekleşen fabrikaların kotaları devirden önce Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ tarafından ilgili fabrikalara aktarılan A kotası miktarı olacak.

Karar, 2019-2020 pazarlama yılında geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.