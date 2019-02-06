Piyasada fiyatlara ayar çekeriz

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, enflasyondaki düşüşü de engelleyen gıda fiyatlarıyla ilgili son noktayı koydu. AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Biberiydi, çarlistonuydu, patlıcanıydı, domatesiydi; her şeyde bu fiyatlara gerekirse ayar çekme kararını aldık, adımlarımızı atacağız. Belediyelerimiz vasıtasıyla biz bu adımları atacağız" dedi. İstanbul'a belediye başkanı olduğu dönemde ekmek fiyatlarının yükseldiğini hatırlatan Erdoğan, o dönemde çözüm olarak devasa ve modern ekmek fabrikaları kurduklarını anlattı.İlk olarak Anadolu Yakası'nda büyük bir ekmek fabrikası kurduklarını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu: "Edirnekapı'dakini modernize ettik. Maalesef hijyen berbattı. İkincisini Cebeci'de kurduk. Büfelerimizi yaygınlaştırdık. Fiyatlar düşüktü. Hem kalite hem de fiyatların düşük olmasıyla piyasaya ayar vermeye başladık."Aynı yöntemin yaş sebze ve meyvede de uygulanabileceğine vurgu yapan Erdoğan, "Bir zamanlar biliyorsunuz tanzim satışlar kurulmuştu. Belediyelerimiz vasıtasıyla bu adımları atabiliriz, atacağız. Çünkü vatandaşımıza ucuz, sağlıklı ürünler vermeye mecburuz" dedi.AK Parti iktidarı döneminde kişi başına düşen milli gelirin 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkartıldığını vurgulayan Erdoğan, "Özellikle geçtiğimiz aylarda yaşadığımız kur, faiz, enflasyon dalgalanması milletimizin günlük hayatında ciddi sıkıntılara yol açtı. Bilindiği gibi bu ekonomik dalgalanma, ülkemizin kendi gerçeklerinden kaynaklanmıyor. Türkiye, ekonomik araçların kullanıldığı büyük bir saldırıya maruz kalmıştır. Tıpkı terör örgütlerinin saldırıları gibi... Bu saldırı dalgasını da ülkemiz, kısa sürede etkisiz hale getirmiştir" diye konuştu.Ekonomideki kayıpları azaltmak için çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, doğalgaz ve elektrikte yüzde 10 indirime gidildiğini, petrol artışını fiyata yansıtmamak için kamunun gelirinden fedakârlık yaptığını, asgari ücrete, işçi, memur ve emekli maaşlarına zam olduğunu, yatırım ve istihdam için teşviklerin devam ettiğini anımsattı. Erdoğan, "Dikkat edin, muhataplarımız, muarızlarımız bunları konuşuyorlar mı? Neyi konuşuyor? Çarşı pazardaki domatesi, biberi..." ifadelerini kullandı.AK Parti'nin göreve geldiği dönemde ihracatın 36 milyar dolar olduğunu, şimdi ise 168 milyar dolara ulaştığını söyleyen Erdoğan, "Bu tarihi bir rekor. Bay Kemal, sen bunları bilir misin? Nereden nereye geldik haberin var mı?" diye sordu. Erdoğan, dış ticaret açığının 48.5 milyar dolara indiğini anımsattı. Erdoğan, bu gelişmeleri CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ya da yanındakilerin anlatmayacağını vurguladı.Başkan Erdoğan, Türkiye'nin ekonomi alanında verdiği mücadelenin sipariş değil, milli ve yerli bir dava olduğunu söyledi. Erdoğan, kendisini bu ülkenin mensubu hisseden herkesin bu mücadeleye destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.Dövizdeki yükseliş sebebiyle 2018'de milli gelirin kağıt üzerinde bir parça düştüğünü anlatan Erdoğan, "Ancak ülkelerin milli gelirlerini döviz, faiz ve enflasyondan bağımsız olarak satın alma paritesine göre ölçen kategoride Türkiye inşallah 12'nci sıraya çıkacak. 2002'de 17'nci sıradaydık. Önümüzdeki yıl 5 basamak atlayacağız" dedi.Borçluluk oranları, borç çevirme, mali disiplin başta olmak üzere tüm verilerin, Türkiye'nin herhangi bir dış teknik desteğe ihtiyacı olmadığına işaret ettiğini ancak CHP'nin Türkiye'nin IMF'ye gideceği yalanını ortaya attığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: " CHP, ülkemizin yeniden IMF'ye gideceği yalanını söyleyecek kadar alçak bir fırsatçılık peşine düştü. IMF'ye CHP zihniyeti ve diğerleri gitti. Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'nin IMF'ye borcu 23.5 milyar dolardı. Bir taraftan dev yatırımlar yaparken, diğer taraftan bu borcu ödedik. Türkiye, Mayıs 2013'te IMF defterini kapatmıştır ve bir daha da Allah'ın izniyle açmayacaktır. Bizi yeniden Afrika, Asya, Güney Amerika ülkeleri konumuna geriletecek böyle bir yolun sözünü dahi etmek Türkiye'ye ihanettir."Başkan Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal'in, İş Bankası'nı CHP'ye değil Hazine'ye tahsis ettiğine dikkat çekerek, "İş Bankası Allah'ın izniyle Hazine'nin malı olacaktır. Bu parlamento, bu tarihi kararı da Allah'ın izniyle alacaktır. Milletin hazinesine İş Bankası devredilecektir, buna inanıyorum. Niye? CHP oradan para almıyormuş. 4 üyen oranın yönetiminde. Onlar ne iş yapıyor? Sadece ellerini mi kaldırıp indiriyor? Biz hepsini biliyoruz ve onun için buradaki o tarihi yanlışı da yapılacak tüm yolsuzlukların önünü de biz keseceğiz" diye konuştu. Erdoğan, CHP'nin hisselerinin ne zaman devredileceğine yönelik sorulara da "Bu, parlamentoda işleyecek bir süreç" dedi.Geçtiğimiz günlerde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde toplantı yaptığını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Orada yaptığımız konuşmayla birlikte tüm illerdeki sanayi ve ticaret odası ile borsadan taahhütler aldık. Aldığımız taahhüt, yaklaşık 2.5 milyon işsize iş imkânı. İnşallah bu yıl içinde bu sağlanacak" şeklinde konuştu.