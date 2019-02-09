Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > THY’ye uçak finansmanında iki ödül birden

’ye uçak finansmanında iki ödül birden

Giriş Tarihi: 9.2.2019
THY’ye uçak finansmanında iki ödül birden
TÜRK Hava Yolları (THY), uçak finansmanı alanında iki farklı ödüle layık görüldü. Firma, geçen yılın kasım ayında teslimi yapılan B777-F tipi kargo uçağının 110 milyon euro değerindeki yenilikçi finansmanı sayesinde 21 Ocak'ta İrlanda'nın başkenti Dublin'de düzenlenen 'Airline Economics Global Aviation 100 Global Leaders' ödül töreninde 'Yılın En İyi Finansmanı' ödülünü aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Genel Müdür Yardımcısı Murat Şeker, "Airline Economics" ve "Global Transport Finance"e iki önemli ödüle kendilerini layık gördükleri için teşekkür etmek istediğini belirterek, şunları kaydetti: "Uçak finansmanı alanında özellikle de son yıllarda çizdiğimiz yükselen grafiği, bu ödüllerle taçlandırmış olmak bizim için büyük mutluluk. Çok kez ödüllendirilen bu yönlü performansımızı daha da iyileştirmek adına çalışmalarımızı bilfiil sürdürürken, THY'nin yükselen küresel itibarına ve marka değerine bu noktada da ivme kazandırıyor olmaktan gurur duyuyoruz."

YENİ EMNİYET FİLMİ BAŞLADI
TÜRK Hava Yolları (THY) uçaklarında gösterilmek üzere hazırlanan yeni LEGO Movie 2 uçak içi emniyet filmi yolculara gösterilmeye başlandı. İstanbul, Bali, Moskova, San Francisco, Roma, Cape Town, Hong Kong ve Tokyo'da geçen videoda yolcuların uymaları gereken emniyet prosedürleri, Lego Batman liderliğinde Emmet ve Lucy gibi Lego Movie 2'de yer alan karakterlerle anlatılıyor.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
THY’ye uçak finansmanında iki ödül birden
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN