E-şeker, dünyanın her yerine uçakla ulaşmaya hazırlanıyor

İnternet üzerinden tüm dünyaya çikolata satmayı hedefleyen E-şeker, özel olarak tasarladığı kendine özgü çikolata, şeker ve lokumlarıyla dünya pazarlarına girmeye hazırlanıyor. Türkiye'de internet üzerinden sipariş almaya başladıklarını söyleyen işadamı Fırat Parto, 'Tasarımı kendimize ait ürünlerimizle, aşka özel tatlarımızı kattık. Gençlerin evliliğe giden yolda aşklarına ürünlerimizle katkıda bulunduğumuz için mutluyuz' dedi… İşadamı Parto, açıklamasında "Kişiye özel ürün hazırlıyoruz. Bir adet bile olsa uçakla dünyanın bir ucuna gönderiyoruz. Hatta bazen İtalya'ya gönderdiğimiz ürün, Türkiye'deki ürünle aynı gün alıcısına ulaşıyor" şeklinde konuştu…

TÜRK ÇİKOLATASI TÜM DÜNYAYA UÇARAK GİDİYOR

İster bir kutu, isterseniz bin kutu… Dünyanın neresinde olduğunuz önemli değil, özel tasarım kutularında müşterilerinin isim ve logolarının bulunduğu çikolatalarla sınırları aşan E-şeker, sadece göze değil, lezzetiyle damaklara da hitap etmeyi başarmış.

Türk çikolatasına üretim ve pazarlama yöntemleriyle inovasyon kattıklarını söyleyen E-şeker'in kurucusu işadamı Fırat Parto, "İster bir kutu, isterseniz bin kutu, dünyanın her yerine göndermeyi başardık. Bazı ürünlerimizin tekrarı, benzeri yok. Özel olarak tasarladığımız kutularımıza, çikolatalara sevgililerin isimlerini mesajlarını yazıyoruz. Hiç ummadığımız ülkelerden, çok farklı dillerde lehçelerde talepler alıyoruz. Bu bizi motive ediyor" dedi...

UÇAKLA DÜNYANIN HER YERİNE ULAŞIYORUZ

Kişiye özel çikolataları sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerine uçakla gönderdiklerini söyleyen işadamı Parto, şu bilgileri verdi; "Kurumlara, şirketlere, kişilere hatta yerel yönetimler için ürettiğimiz çikolatalar için Türkiye'nin her yerinden sipariş alıyoruz. Ancak bizi asıl şaşırtan dünyanın değişik ülkelerinden de talep almak oldu. İtalya, Hollanda, Almanya, İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden gelen talepler, pazarlama yöntemimizin ne kadar doğru olduğunu ortaya koydu. Her çikolata kutusu bizim için ayrı bir önem taşıyor. Gönderdiğimiz her ülkede, Türkiye'yi temsil ettiğimiz duygusunu yaşamak, ticaret yapmaktan çok daha keyif verici."

KENDİ MARKAMIZLA ÜNLÜ MARKALARA DEĞER KATTIK

Kurumsal satışlarda çikolata türlerinin ve özel kutu taleplerinin farklılaştığını belirten Fırat Parto, "Biz ürünlerimizle markalara daha çok değer katıyoruz. Kurumsal şirketlerin marka imajlarını güçlendiriyoruz. Türkiye'de promosyon sektörüne konulan engelleri, dünyanın dört bir yanına ihracat yaparak aşıyoruz. Kendi ürünümüz olan çikolatalar başka markalarla buluşurken, Türkiye'ye döviz kazandırıyoruz." dedi.

Promosyon Ürünleri İmalatçıları ve Satıcıları Derneği (PROMOTÜRK) üyesi E-şeker, sadece çikolata değil, şeker, lokum özel üretim tatlılarıyla, fuarlar, şirket organizasyonları ve kalabalık etkinliklerin aranılan lezzeti haline geldi…