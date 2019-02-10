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Ulusal Beslenme Konseyi’ne 10 kritik görev

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.2.2019
Ulusal Beslenme Konseyi’ne 10 kritik görev
Türkiye sağlıklı beslenme konusunda yeni bir sayfa açtı. Ulusal Beslenme Konseyi 10 kritik görevi omuzlayacak. Çocukları yanıltan reklamlara müdahale edecek. Tüketicinin yeterli gıdaya erişmesinde etkin olacak. Beslenmede bilgi kirliliğine son verilecek. Sağlıklı beslenme kültürü oluşturulacak. Gıda güvenliği politikaları belirleyecek. Kronik hastalıklarla mücadele etkin rol alacak. Yiyecek-içecek kaynaklı hastalıklar için komisyon kuracak. Her nisanda politika belgesi hazırlayacak. Sağlıklı gıdaya erişim hakkı bilinci oluşturacak. Beslenme okur-yazarlığını artıracak. Sağlık Bakanlığı'nca uygulanan "Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı" kapsamında oluşturulan Ulusal Beslenme Konseyi kuruluyor.
Konsey, 9 Bakanlık, 7 sivil toplum kuruluşu, YÖK ve RTÜK temsilcilerinden oluşacak. Üyeleri, iki yıl için seçilecek. Komisyon, doğrudan veya dolaylı olarak beslenme ve yiyecek içeceklerden kaynaklı hastalıklarla ilgili gerekli hallerde bilimsel komisyon kurulmasına karar verebilecek.
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