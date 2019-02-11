Gıdada fiyat istikrarı için topyekûn mücadele

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tarımsal üretimi artırmak ve gıdada fiyat istikrarını sağlamak için tüm alanlarda yoğun bir programı hayata geçireceklerini belirtti. Albayrak, "Seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak Hazine destekli Ziraat Bankası kredi paketi hayırlı olsun" ifadesini kullandı. Kredi paketinin seracılık altyapısının güçlenmesine ve verimliliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Albayrak, kredi paketinin detaylarına ilişkin bir de infografik paylaştı. İnfografikte, yatırım kredisinden faydalananların ayrıca 14 ay vadeli piyasa koşullarıyla uyumlu işletme kredisinden de faydalanabileceği vurgulandı. Paket kapsamında, yüzde 8.25 faizli, yapılan yatırımın yüzde 75'ine kadarını kapsayan, toplamda 7 yıla kadar vadeli, 2 yıla kadar ödemesiz, 10 milyon liraya kadar olan yatırımlar için Hazine desteği verileceği kaydedildi.



YAYINCILARIN UZUN SÜREDIR BEKLEDIĞI HAMLE

Bakan Albayrak, kitap, dergi, gazete gibi basılı yayınlarda KDV oranlarını sıfırladıklarını açıkladı. Basılı yayınlarda KDV'nin sıfırlanması Türkiye'de uzun zamandır yayıncılar tarafından istenilen bir düzenlemeydi. Kitap, dergi ve gazetelere vergi avantajı getirecek düzenleme yazar bir babanın oğlu olan Bakan Albayrak döneminde hayata geçmiş oldu. Albayrak'ın konuyu göreve geldiğinde gündemine aldığı öğrenildi.