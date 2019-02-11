Kiğılı yurtdışı seferine çıkıyor

BUGÜN NELER OLDU

Hazır giyim perakendeciliği sektörünün "Abdullah Abi"si Abdullah Kiğılı, son 6 aydır yurtdışında mağazacılık atağı başlatmak için yoğun bir mesai harcıyor. Türkiye'de 200 mağaza ile yeterli büyüklüğe ulaştıklarını anlatan Kiğılı, "Sıra yurtdışı büyümede" diyor. Şirketin CEO'luğunu yapan damadı Hilal Suerdem'le markayı yurtdışı seferine hazırlayan Kiğılı, "Ben çok krizler gördüm, hükümet doğru adımlar atıyor. Türkiye'nin geleceği çok parlak" diye konuştu. Kiğılı ve Suerdem'le yeni stratejilerini ve yol haritalarını konuştuk...Şu ana kadar seçimden dolayı satışlarında ekstra bir hareket olmadı. 18 Şubat'ta kesin listelerin açıklanmasıyla birlikte satışlarımız artar. Çünkü adayların 98'i erkek. 81 vilayet, 800'ün üzerinde ilçe, yaklaşık 3 bin beldede seçim yapılacak. Önümüzdeki ay ciddi hareket bekliyorum.Bizim her sattığımız ürün yüzde 100 yerli üretim. Dışarıdan asla hazır mal getirmiyoruz. Türkiye uzun yıllar ithalat cenneti oldu. Şimdi bu durum değişti. Yüksek vergilerle ithalatın cazibesi kalmadı.70 ilde, 200 mağazası olan bir grubuz. Türkiye içinde gidebilecek ne kadar yer varsa gittik. Anadolu halkı bizi bağrına basıyor. Çünkü beni kendi içlerinden çıkmış bir insan olarak görüyorlar.Halen 18 ülkede, 27 mağazamız var. 6 aydan bu yana yurtdışı yatırımlarına ağırlık veriyoruz. Bunun için ciddi ekipler kurduk. Yurtiçi yatırımlarımızı bitirdik, yurtdışı açılımına başladık. Orada kendi mağazalarımızı açarak büyüyeceğiz. Stratejik ülkelerde markalaşmaya önem veriyoruz. İlk hedefimiz Balkan ülkeleri. Türk Cumhuriyetleri ve Ortadoğu'da da büyüyoruz. Irak, İran, Suriye ve Mısır'da da mağazalarımız vardı. Kuzey ve Güney Afrika hedefimizde. Şu an ciromuzun yüzde 4-5'i ihracattan geliyor. Hedefimiz bu oranı 3 yılda yüzde 40'lara çıkarmak. 'Türk malı'ndan ziyade 'Türk markası' algısını oturtmayı arzu ediyoruz."ESAS mesleğim kumaşçılık" diyen Kiğılı, mesleki yaşamıyla ilgili şunları anlattı: "50 yıl önce ilk hazır giyim mağazamı açtım. Buralara geleceğimi hayal bile edemezdim. Şartlar buraya getirdi. Kumaşçıyken de en iyisi olmak için çalıştım, hazır giyimde de en iyisi olmak istedim. Çalışmadan hiçbir şey olmaz. Herkes sevdiği işi yapsın. Gençlere tavsiyem bu."76 yaşında olduğunu söyleyen Kiğılı, "Hala çalışıyor musun?" sorusundan rahatsızlık duyduğunu söylüyor. "Çalışmayıp ne yapayım?" diyen Kiğılı ekliyor: "Bu yaşımda aylak aylak mı dolaşayım? Şu anda asgari 3-4 bin kişinin mesuliyetini taşıyorum. Nereden geldiğimi biliyorum. Çalışıyorum, Kimseye 1 kuruş borcum yok. Bundan da gurur duyuyorum."