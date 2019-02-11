Milyar dolarlık yatırımda çarklar dönmeye hazır

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Adana'da petrokimya, elyaf türü kimyasallar üreten ve üretiminin yarısından fazlasını ihraç eden SASA, 250 milyon doları teşvikli olmak üzere toplam 1 milyar dolarlık iki projesinden ilkinde çalışmaları tamamladı. SASA Genel Müdürü Mehmet Şeker, şu anda 45 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, "180 ila 200 milyon dolar arasında ihracatımız var. Bu ihracatımızı yeni tesisler yapıldıktan sonra ciddi şekilde arttırmayı planlıyoruz. Yeni tesislerle beraber günlük üretimimiz 3 bin ton aralığına gelecek. Hedefimiz, 2019'un sonunda faaliyete geçebilir pozisyona getirmek. 2020 yılında SASA, yaklaşık 2 milyar dolarlık ciro yapar, bunun da yaklaşık yarısını ihraç eder" dedi. Şeker, Türkiye'nin ham maddeyi üretmesi gerektiğine işaret ederek, "Yani, 'yurt dışından ham maddeyi al, makineyi al, burada işle, sadece işçilik senden olsun, geri tarafını yurt dışından al' döneminin bitmesi lazım" dedi.