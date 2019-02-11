Ticaret savaşı ihracata yarayacak

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Çin arasındaki ticaret savaşı küresel firmalar ve iki ülkeye büyük zarar verecek ama aynı zamanda bazı ülkeler de bundan fayda sağlayacak. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir araştırmaya göre, anlaşmazlığın devam etmesi durumunda Avrupa, Meksika, Japonya ve Kanada'daki şirketler, 100 milyarlarca dolarlık ihracat siparişi alacak.UNCTAD'in uluslararası ticaret bölümünün başkanı Pamela Coke-Hamilton, "ABDÇin tarifelerinin etkisi çoğunlukla olumsuz olacak. ABDÇin ikili ticareti azalacak ve bunun yerine diğer ülkelerdeki ticaret gelişecektir" dedi. Birleşmiş Milletler hesaplamasına göre üçüncü ülkeler, 300 milyar dolarlık pastanın 250 milyar dolarını alacak. En büyük pay ise Avrupa Birliği'nin. AB'nin ilave 70 milyar dolarlık ihracat potansiyeli oluşmuş durumda. Avrupa'ya potansiyel ihracat katkısı toplam ihracatın yüzde 0.9'u. Türkiye için ise bu oran biraz daha fazla. İki ülke Mart başına kadar anlaşamazsa Türkiye'nin ihracatına ilave yüzde 1.8'lik bir artış olma ihtimali var. Bu rakam da yaklaşık 3 milyar dolar ilave ihracat anlamına geliyor. Türkiye'nin ihracatındaki potansiyel artışın kaynağı ise ABD'nin Çin'e koyduğu ilave vergilerden kaynaklanıyor. Raporda 2018 başından itibaren yaşanan ticari gerginlik yüzünden geçen yıl Avusturalya'nın ihracatının yüzde 4.6, Brezilya'nın 3.8, Hindistan'ın 3.5, Filipinler'in 3.2 ve Vietnam'ın da yüzde 5 oranında arttığı belirtildi.Japonyave Kanada da iki ülke arasındaki ticaret savaşından kazançlı çıkacak. Bu iki ülkenin ihracatının 20 milyar dolardan fazla artacağı belirtiliyor. Meksika gibi bazı ülkelerin de iki ülke arasında yaşanan ticari savaştan kazançlı çıkacağı, toplam ihracat hacminin yüzde 6'sına sahip olacağı belirtiliyor.