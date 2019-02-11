Türk iş dünyasından Brexit’e karşı İrlanda formülü

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İngiltereile Avrupa Birliği arasında planların havada uçuştuğu Brexit ile alakalı olarak Türk iş dünyası da çeşitli önlemler üzerinde çalışıyor. Otomotiv sektörü başta olmak üzere birçok ülke Brexit'in ardından oluşacak tabloya karşı İrlanda kozunu oynamaya hazır. İrlanda üzerinden bayilikler kanalıyla tarifelere takılmamak için hazırlıklar yapılıyor. Bu alternatife rağmen iş dünyasının genel isteği bir an önce bir Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) imzalanması. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkanı Remzi Gür, Türkiye'nin en büyük ticaret fazlası verdiği Birleşik Krallık'a, son beş senede ortalama 10 milyar dolar ihracat ve 6 milyar dolar ithalat olduğunu hatırlattı.Remzi Gür, "29 Mart'ta AB'den anlaşma olmaksızın, yani "Hard-Brexit" senaryosu çerçevesinde ayrılması halinde, bu ülke ile ticarette önemli engellerle karşılaşacağız. Gümrük Birliği yükümlülüğümüz nedeniyle, AB dışındaki ülkelerle ticaretimizde ortak gümrük tarifesiuygulamak zorundayız. Bu durumda, bazı alanlarda yüzde 10 gümrük vergisi gelecek. Brexit öncesinde ticari statükomuza geri dönüş konusunda ülkemize imtiyaz kolaylığı göstermesini talep etmemiz gerekiyor. Aksi halde, ülkemiz açısından mağduriyet olacaktır" dedi. DEİK Türkiye-İngiltere İş Konseyi Başkan Yardımcısı Osman Okyay ise "Anlaşmasız bir Brexit, yalnızca İngiltere ve AB için değil; İngiltere ile ticari ilişkileri olan tüm ülkeler açısından olumsuz sonuçlar doğuracak. İrlanda üzerinden ticarete devam etmek alternatif bir çözüm olarak öne çıksa da kazan-kazan temelinde müzakere edilen kapsamlı bir serbest ticaret anlaşması çözüm olacaktır. Bunun için de alternatif senaryolara karşı hazırlıklı olmalı ve Brexit'in ardından geçiş dönemine ihtiyaç kalmayacak şekilde ikili ilişkilerimize devam edebileceğimiz bir anlaşmaya varmalıyız" yorumunu yaptı.