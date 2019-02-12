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'de tanzim satış noktasına yoğun ilgi

Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 noktada hizmet veren ve üreticiden tüketiciye doğrudan sebze satışı yapılan Meydanı'ndaki tanzim satış noktasına gelen vatandaşlar, uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 12.2.2019 17:22
Şirinevler'de tanzim satış noktasına yoğun ilgi

Tanzim satış noktasında Tanzim satış noktalarında ilk etapta domates, salatalık, ıspanak, patates, soğan, patlıcan ve biber satışı gerçekleştiriliyor. Soğan ve patates 2, biber 6 liradan satılıyor. Alışverişe gelenlerden İlhan Aksoy, "Dışarısı çok pahalı. Burada 2 lira, 3 lira. Genel olarak uygun. Domates, biber, patlıcan, soğan aldım. Pazar ve marketler çok pahalı" dedi.

Yılmaz Sun ise, "Ben çok memnunum. Gelirken pazarın önünden geçtim. Buradaki fiyatla kıyasladığımda 30 lira cebime giriyor. Bu fiyattan çok memnunum. Marketler de pahalı. Burada ne varsa hepsini alacağım" diye konuştu.

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Şirinevler'de tanzim satış noktasına yoğun ilgi
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