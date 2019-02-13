Maher Holding, risk yönetim platformu Kredico’yu satın aldı

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Maher Holding, kredi risk yönetim platformu Kredico'nun çoğunluk hisselerini devralarak yatırım çalışmalarına bir yenisini ekledi. Sigorta, enerji, inşaat ve eğitim alanlarında yatırımları olan Maher Holding özellikle sigorta alanındaki hızlı büyümesi ile dikkat çekiyor. Quick Sigorta'nın kısa süre içinde yakaladığı başarının ardından Turkland Sigorta'yı bünyesine katan Maher Holding'in özellikle teknoloji ve finans alanında yatırımlar yapacağı CEO Levent Uluçeçen tarafından açıklanmıştı. Kredico ile yapılan anlaşma çerçevesinde şirketin çoğunluk hisselerini devraldıklarını açıklayan Maher Holding CEO'su Levent Uluçeçen, "Kredico markası bundan sonra faaliyetlerine Maher Holding bünyesinde devam edecek. Bu yatırım bizim teknoloji ve finans alanında planladığımız büyüme çalışmalarının bir parçasıdır. Kredico ile sigorta sektörüne yönelik birçok yeniliği hayata geçireceğiz" dedi.