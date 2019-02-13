Sigorta yaptıran çiftçiye kooperatif üyeliği fırsatı

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Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilere kredi kolaylığı ve çeşitli indirimler sunan kooperatif ortaklığına girişin artması için düğmeye bastı. Bereket Sigorta ile yapılan işbirliği sayesinde, belirlenmiş sigorta ürünlerinden faydalanan çiftçilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine ortak olmak için ödemeleri gereken ortaklık payları Bereket Sigorta tarafından karşılanacak.Böylece ortaklığa giriş sermayesini ödemeyerek sermaye yükümlülüğünden kurtulan çiftçiler başta sigorta ürünleri olmak üzere tüm faaliyet dallarında ortaklara özel indirimlerden faydalanabilecek. Bu anlaşmanın, üreticilerin kooperatif ortağı olarak genel kurullarda oy kullanmasının yanı sıra yetkili organlarda görev alma hakkı kazanmasını sağlayacağını belirten Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz, "Bizim dileğimiz, tüm paydaşlara kazanç sağlayan Tarım Kredi Ortaklığına Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı bulunan üreticilerimizin tamamının dâhil olması. Hayata geçirdiğimiz kampanya sayesinde çiftçiler hem sigorta ihtiyaçlarını karşılayarak risklerini güvence altına alacak hem de Tarım Kredi ortaklığının sağlayacağı çok sayıdaki avantajlı fiyat ve hizmetten faydalanabilecek" diye konuştu.Anlaşma kapsamındaki ürünler arasında Tarım Sigortaları, Eşya Paket Sigortası, Bereketli Çiftlik Sigortası, Ortak Kaza Sigortası, Çiftçi Hayat Arkadaşım Sigortası bulunuyor. Bunun yanında; TARSİM, Ortak Kaza Sigortası, Bereketli Çiftlik Sigortası, Çiftçi Hayat Sigortası, Eşya Sigortası bulunuyor. Bereket Sigorta'dan bu paketlerden birini yaptıran çiftçiler, Tarım Kredi Kooperatiflerine ortaklık başvuru dilekçesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi ve tarımsal üretim faaliyetini gösteren belgelerden en az biri ile müracaat ederek çok kısa bir sürede ortaklık işlemini tamamlayabiliyor. Ortaklık işlemlerinin tamamlanması ile Tarım Kredi Kooperatiflerinin sunduğu çok sayıdaki imkândan faydalanma ayrıcalığına kavuşan üreticiler ayrıca, Genişletilmiş Kasko ve Konut Paket sigorta ürünlerinde de %10 indirime sahip oluyor. Ülkemizde her 4 kişiden birinin tarım ile uğraştığını ifade eden Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör ise, "Tarım sektörünün ve bu sektörün emekçileri olan çiftçilerimizin Türkiye ekonomisine katkısı yadsınamaz. Çiftçilerimizin varlıklarını daha hesaplı bir şekilde güvence altına almalarını ve Tarım Kredi Kooperatifleri ortağı olarak çok sayıda avantajdan faydalanmalarını sağlayacağız" diye konuştu.