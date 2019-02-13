TANAP ile bölgenin sosyal ve ekonomik kalkınmasına destek

TANAP ve Habitat Derneği iş birliğiyle Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında Erzurum, Kars ve Ardahan'da hayata geçirilen Sosyoekonomik Kalkınma Programı'yla bölgedeki illerde ağaç dikilip, sulama ve içme projelerine destek verilerek, köy çocukları teknolojiyle buluşturuluyor.

TANAP Kalite, İş Sağlığı Güvenliği, Sosyal ve Çevre Direktörü Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TANAP'ın sadece bir boru hattı şirketi olarak anılmasını istemediklerini söyledi.

"ÇOCUKLAR TEKNOLOJİYLE BULUŞTURULUYOR"

Çevreye, sosyal, kültürel değerlere ve geçtikleri yörelerdeki insanların beklentilerine değer veren bir şirket olarak da anılmak istediklerini ifade eden Erdem, şöyle konuştu:

"Doğudaki illere yönelik hazırladığımız 'proje karavanı' sayesinde Doğu Anadolu'daki tüm illeri gezerek, buradaki insanlara ulaşma imkanı buluyoruz. Doğudaki illeri 2 senedir gezdiğimiz karavan sayesinde çocuklarımıza, kadınlarımıza ve engelli vatandaşlarımıza kodlama ve robotik alanla ilgili, teknolojik ve finansal farkındalık eğitimleri veriyoruz."

Erdem, karavanla yapılan köy ziyaretlerinden çok olumlu dönüşler aldıklarını belirterek, "Bu proje çok güzel şeylerin başlangıcı olacaktır. Ülkemiz için de oldukça önemli olan eğitimi TANAP olarak öncelikli alanımız olarak görüyoruz." dedi.

"SULAMA VE İÇME SUYU PROJELERİNE DE DESTEK VERİYOR"

TANAP'ın, eğitimin yanı sıra, çevresel ve ekonomik kalkınma anlamında da birçok projeye imza attığını aktaran Erdem, şunları kaydetti:

"Doğu Anadolu Projesi ve Konya Ovası Projesi Bölge Başkanlıklarıyla geçtiğimiz köylerdeki sulama programları ve içme suyu projelerine destek veriyoruz. Bunun yanı sıra halihazırda yarısını tamamladığımız 600 bin ağaç dikme hedefimiz devam ediyor. Akademisyen ve öğretmenlerimize eğitimler verirken, Otizm Vakfıyla da otizmlilere yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra Sağlık Bakanlığıyla yürüttüğümüz ortak çalışma kapsamında Doğu Anadolu'daki illerimize 4 çeker tam teçhizatlı ambulanslar aldık."

Erdem, TANAP olarak bine yakın proje yürüttüklerini ifade ederek, Saros Körfezi'nde batırılacak uçakla birlikte, ekolojinin korunacağını, balıkçılığın gelişeceğini ve ülke turizmine önemli katkı sunulacağını sözlerine ekledi.

BÖLGEDE GÖNÜLLÜ AĞI OLUŞTURULDU

Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır ise TANAP'ın finanse ettiği Sosyoekonomik Kalkınma Programı'nın partneri olduklarını aktararak, proje kapsamında 20 binden fazla insana ulaştıklarını belirtti.

TANAP boru hattının geçtiği yörelerdeki yaşam kalitesini iyileştirmek adına 2017 yılında bu projeye başladıklarını kaydeden Hazır, "Köylerdeki kadın, çocuk ve gençleri teknolojiyle buluşturarak, yöre ekonomisinin gelişimine yönelik fizibilite çalışması yaptık ve bölgede önemli bir gönüllü ağı oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Hazır, TANAP'ın yaptığı projelerle güzel bir sosyal sorumluluk örneği oluşturduğunu dile getirdi.