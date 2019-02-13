Tanzimde ilk günde 646 ton satış

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul ve Ankara'da tanzim satışının ilk gününde toplam 600 tonluk ürün satıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ilk günde tanzim satış noktalarından vatandaşlara 297.7 ton sebzeyi ulaştırdığını duyurdu. Ankara Büyükşehir Belediyesi de 15 noktada kurulan 'Halk Sebze' tanzim satış noktalarından 348.5 ton satış yaptı. Böylece toplamda 646.2 tonluk satış yapılmış oldu.İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 34 ilçede 50 noktada en çok domates satılırken, en az ise sivri biber satıldı. İlk günde 118 ton domates, 70 ton patates, 73 ton soğan, 16 ton ıspanak, 15 ton salatalık, 2.7 patlıcan, 2 ton çarliston biber ve bir ton sivri biber olmak üzere sekiz farklı kalem sebze uygun fiyattan vatandaşa ulaştırıldı. Tanzim satış noktalarında; domates 3, patlıcan 4,5, salatalık 4, çarliston biber 6, sivri biber 6, soğan 2, patates 2 ve ıspanak 4 liradan satılıyor. Ankara'da ise domates, patates, soğan, biber, patlıcanın yanına bir de kabak eklendi. Ankara'da satışın ilk gününde 130 ton ile domates en çok alınan sebze olurken; bunu 120 ton ile patates takip etti. Ankara'da tanzim satışların ilk gününde 130 ton domates, 120 ton patates, 60 ton kuru soğan, 25 ton salatalık, 10 ton biber, 3.5 ton patlıcan satıldı. Tanzim satış noktalarında uygulanan ürün fiyatlarından vatandaşlar son derece memnun. Tezgâhlarda soğan ve patates 2, salatalık 4, biber 6, patlıcan 4.5, domates 3 ve kabak 3 TL olarak satışa sunuluyor.Münir Koç: Mamak'ta oturuyorum.Kızılay'a sabah saat 8:00'de geldim.Domatesin kilosu 8 lirayken, burada 2 lira. Biber hariç hepsini aldım.Yadigâr Ünlü Sert: Dün gelemedim, bugün uğradım. Market ve pazarla arasında fiyat farkı çok fazla... Burası daha ucuz. Biber salatalık domates, patlıcan, kuru soğan ve patates aldım. Bu kadar ürün 30 TL 60 kuruş tuttu. Marketten almış olsam 60-70 TL öderdim.İsmail Toptaş: Çoluk çocuk var tabii ki alışveriş yapıyoruz. Dün yapmadım.Bu günde sıra fazla. Uygun olduğunda alışveriş yapacağım. Fiyat farkı var. Fiyatlar yarı yarıya inmiş.Marketleri gezip, geldim.