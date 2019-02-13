THY rekora uçmaya devam ediyor

BUGÜN NELER OLDU

Geçen yılın tamamında rekor sonuçlara imza atan Türk Hava Yolları (THY), 2019'a da hızlı başladı. THY'nin toplam yolcu sayısı bu yılın ilk ayında 5.7 milyon olarak gerçekleşti. Yolcu sayısında iç hatlarda yüzde 3.5 azalış, dış hatlarda yüzde 2.8 artış oldu. Yolcu doluluk oranı ise yüzde 79.5 olarak gerçekleşti. Toplam Arz Edilen Koltuk Km (AKK), yüzde 2.5 artarak 14.6 milyar olarak kayıtlara geçti. Ücretli Yolcu Km (ÜYK), yüzde 2.2 artarak 11.6 milyar oldu.Dıştan Dışa Transfer Yolcu sayısı, Aralık 2018 dönemine kıyasla yüzde 5.2 artış gösterdi. Taşınan kargo-posta, yüzde 14.9 artışla 112 bin 404 tona yükseldi. Yolcu sayısı da Orta Doğu'da yüzde 9.4, Uzak Doğu'da 5.8 artış gösterdi.Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı, M. İlker Aycı, "Geride bıraktığımız yılın tamamında rekor trafik sonuçlarına imza attık. 2019 yılının ilk aylık sonuçlarına baktığımızda da bu ivmenin kesintisiz devamını görmek, önümüzdeki aylarda seyredecek istikrarlı performansımızın önemli bir işareti. 2019, gerek ulusal havacılığımız, gerekse bayrak taşıyıcımız için muazzam bir yıl olacak. Bu mühim yıla şirket olarak, yüksek doluluk oranlarıyla başlamış olmak bizim için oldukça sevindirici" dedi.