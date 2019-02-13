Türk Nippon’dan ‘Sağlığınız Bizde’ tamamlayıcı sağlık sigortası

BUGÜN NELER OLDU

Türk Nippon Sigorta, Medical Park işbirliğiyle geliştirdiği tamamlayıcı sağlık sigortası "Sağlığınız Bizde" ile mevcut hastalıklarıyla birlikte 80 yaş dahil, SGK kaydı bulunan herkesin sağlığını güvence altına alıyor. Sigortalılar bu poliçe kapsamında anlaşmalı kurumlar içinde yer alan özel hastanelerden faydalanabiliyor ve SGK fark ücretlerini ödemiyor.Hem yatarak hem de ayakta olmak üzere iki farklı paketten oluşan ürün ile yatarak yapılan tedaviler, poliçe özel ve genel şartları çerçevesinde %100 ödeniyor. Ayakta yapılan tedavilerdeyse, yılda 8 adet doktor muayenesi ve buna bağlı diğer teminatlar poliçe tarafından karşılanıyor. Bir diğer unsur da, bu sigorta ürününde sigortalının poliçe başlangıç tarihinden önce var olan şikayet ve hastalıklarıyla ilgili her türlü sağlık tedavi masraflarının kapsam dahilinde ödenmesi. Ayrıca, SGK tarafından uygulanan bekleme süreleri dışında, bu poliçede yatarak+ayakta tedavi kapsamındaki yatarak hizmeti kullanılmak istendiğinde, ilgili hizmet içeriğinde yer alan tüm tedavi giderleri için 3 ay bekleme süresi mevcut.Ürünle ilgili bilgi için Türk Nippon Sigorta web sitesi ziyaret edilebilir, YouTube kanalından konu hakkında gerçekleştirilen sokak röportajını izleyebilirsiniz.