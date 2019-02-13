Turkcell 5G’de dünyada bir ilke imza attı

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5G alanındaki çalışmalarını bir adım daha ileriye taşıyan Turkcell, Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi ve yerli drone üreticisi Lapis Havacılık Teknolojileri işbirliğiyle, Türkiye'nin ilk 5G teknolojisi üzerinden canlı sanal gerçeklik deneyimi yaşatan yerli drone'una imza attı. Test uçuşları başarıyla tamamlayan drone, 5G ile kontrol ediliyor.5G teknolojisi üzerinden gerçek zamanlı yüksek hızda veri aktarımı da sağlanan bu yenilikçi uygulama ile Turkcell, bu çözümü 3GPP standartlarına uygun şebekede hayata geçirebilen dünyanın ilk operatörü oldu.Turkcell 5G Drone, 360 derece 4K kamerasındaki canlı görüntüleri yine 5G üzerinden farklı konumda yer alan izleyicilere sanal gerçeklik (VR) gözlüklerinden izleyebilme fırsatı sunuyor. Drone uygulamalarına yeni bir boyut kazandıran bu çözüm sayesinde endüstriyel alanda petrol ve gaz boru hatlarının kontrolü ile tarım sektöründe tarlaların denetimi gibi işlemlerin daha güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde yapılması mümkün hale geliyor.Dünya çapında 5G alanında ilk olan bu yenilikçi projeye, imza atmış olmaktan gurur duyduklarını belirten Turkcell Şebekelerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, "Türkiye'nin 5G'de söz sahibi olması için bu alandaki dünyanın önde gelen teknoloji firmalarıyla birlikte yerli girişimleri destekleyen ortak çalışmalar yürütüyoruz. Türkiye'de bir ilk olan bu çalışma sayesinde bu alanda çözüm geliştirebilen dünya çapındaki ilk operatör olduk" dedi.