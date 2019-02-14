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Bakram ikramiyeleri evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmeyecek

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen yıl tarafından başlatılan Ramazan ve ikramiye verilmesi uygulamasının, evde bakım yardımı alanların gelir şartlarında bir artış görünmesine ve bu nedenle gelir şartının aşılmasına sebep olduğunu belirterek, bu yardımı alanların mağdur olmaması için yeni bir düzenlemeye gidileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 14.2.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 10:22
Bakram ikramiyeleri evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmeyecek

Bakan Selçuk. yeni düzenleme ile, bu ikramiyelerin hane içinde kişi başına düşen gelir hesaplamasına dâhil edilmemesi ve bu suretle evde bakım yardımı alanların mevcut yardım ve hizmetlerden faydalanmaya devam edeceklerini kaydetti. Bu düzenleme ile, Sosyal Hizmetler Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında verilen Kanun Teklifi Taslağına, "5510 sayılı Kanunun ek 18 inci maddesi uyarınca Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen bayram ikramiyeleri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir hesaplamasına dâhil edilmez." cümlesi eklenecek.

EVDE BAKIM YARDIMINDA GELİR ÖLÇÜTÜ

Evde bakım yardımında gelir ölçütü, hane içinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 2/3'ünden az olması gerekiyor. Geçtiğimiz yıl, 513 bin 276 faydalanıcı için yaklaşık 6,8 milyar-TL kaynak aktarıldı. Bakıma ihtiyacı olan engellilere, evde bakım hizmeti kapsamında ödenen maaşlar için yeni düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Genel Kurul'un gündemine gelmesi bekleniyor.

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Bakram ikramiyeleri evde bakım yardımında gelir şartı hesaplanmasına dahil edilmeyecek
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