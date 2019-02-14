Esnaftan Berat Albayrak’a teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Esnaf Buluşması'na hükümetin açıkladığı düşük faizli finansman destekleri ve vergi indirimleri damga vurdu. Esnaf ve sanatkârlar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a ulaşım esnafına taksi alımı ile mobilya ve beyaz eşyada getirilen ÖTV indirimleri, Halkbank aracılığıyla sağlanan düşük faizli esnaf kredileri ve en son açıklanan KOBİ Değer Kredisi için teşekkür etti. Bakan Albayrak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye Esnaf Buluşması'nda Halkbank aracılığıyla verilen kredinin esnafı mutlu ettiğini bir kez daha gördüklerini belirterek, "Ekonomimizi güçlendirirken, sanayicimizi,, esnafımızı, çiftçimizi de güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi. Buluşmaya katılan esnaf ve sanatkârlar, hükümetin kredilerde faiz sübvansiyonunu yüzde 100'lere kadar çıkardığına vurgu yaparak, küçük işletmelerin faiz yükü altında ezdirilmediğini, kredi limitlerinin artırıldığını, vadelerinin artırıldığını söyledi.HAZINE, şubat ayı borçlanma programı çerçevesinde ihraç tutarı 2 milyar TL tutarında olacağı duyurulan 10 Şubat 2021 itfalı iki yıllık kira sertifikası ihracında 1.48 milyar TL borçlanma gerçekleştirdi. Hazine'nin üç yıl vadeli dolar cinsi sukuk ihracında talep 3.5 milyar doları aşarken, getiri beklentisi yüzde 5.9'a indi. Hazine ihraç için Citigroup, Kuwait Finance House ve Standard Chartered'ı yetkilendirmişti.