Kitapta sıfır KDV düzenlemesi meclis’te

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kitap ve dergilerde KDV'nin sıfıra indirilmesi, emeklilerin bayram ikramiyelerinin gelir testi kapsamı dışında tutulması gibi düzenlemeleri de içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi. 18 maddelik kanun teklifi hakkında bilgi veren Muş, "Temerrüde düşen çiftçilerimizin borçlarının yapılandırılması için düzenlememiz mevcut. Yüzde 15 faiz ile yapılandırma getiriyoruz. 5 puanını Hazine karşılayacak" dedi. Muş, cep telefonlarındaki ÖTV limitleri ile alakalı Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesinin söz konusu olduğunu kaydetti.