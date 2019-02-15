Elektronik ticarete düzenleme

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, abonelik sözleşmesinin kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformu üzerinden yapılması halinde ispat yükümlülüğü ile elektronik ticaret işlemlerine ilişkin elektronik kayıtların saklanması ve talep olması halinde bu kayıtların Bakanlığa sunulması yükümlülüğü hizmet sağlayıcıya ait olacak.

Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi üzerinden yapılması gereken kayıt ve bildirimlere ilişkin usul ve esasları düzenleyen Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi ve Bildirim Yükümlülükleri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'de de değişikliğe gidildi.

Değişikliğe göre, münhasıran elektronik posta, telefon araması, kısa mesaj veya elektronik ortamda doğrudan iletişime imkan veren benzeri bireysel iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeleri gerçekleştiren hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılar ile abonelik sözleşmeleri için kamu hizmetlerinin tek noktadan sunulduğu ortak kamu elektronik platformuna tebliğ hükümleri uygulanmayacak.