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'a rekor ceza yolda!

gazetesinin haberine göre, ABD'de Federal Ticaret Komisyonu (FTC) ile , "kişisel mahremiyet ihlalleri" konusunda görüşmeler yapıyor. Rekor bir cezayla karşı karşıya kalmasına kesin gözüyle bakılan Facebook, çalışma prensiplerinde köklü bir değişikliğe gitmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 15.2.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 11:38
Facebook'a rekor ceza yolda!

Habere göre, FTC ile Facebook arasındaki müzakelerede, kişisel mahremiyet ihlalleri nedeniyle, FTC'nin bugüne kadar bir teknoloji şirketine verebileceği en büyük cezayı da içeren bir uzlaşma üzerinde duruluyor.

Washington Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, henüz bir uzlaşma çıkmayan müzakereler sonucunda varılması beklenen anlaşma, Facebook'un iş yapma şeklinde değişiklikler yapmasına ilişkin zorunlulukları da içerebilecek.

FTC, Facebook'un 87 milyon kullanıcının bilgilerini uygun olmayan şekilde İngiliz siyasi danışmanlık şirketi Cabridge Analytica ile paşlaşmasını soruşturuyor.

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Facebook'a rekor ceza yolda!
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