Facebook'a rekor ceza yolda!

Habere göre, FTC ile Facebook arasındaki müzakelerede, kişisel mahremiyet ihlalleri nedeniyle, FTC'nin bugüne kadar bir teknoloji şirketine verebileceği en büyük cezayı da içeren bir uzlaşma üzerinde duruluyor.

Washington Post gazetesinin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, henüz bir uzlaşma çıkmayan müzakereler sonucunda varılması beklenen anlaşma, Facebook'un iş yapma şeklinde değişiklikler yapmasına ilişkin zorunlulukları da içerebilecek.

FTC, Facebook'un 87 milyon kullanıcının bilgilerini uygun olmayan şekilde İngiliz siyasi danışmanlık şirketi Cabridge Analytica ile paşlaşmasını soruşturuyor.