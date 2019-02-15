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MIPIM için geri sayım başladı

Giriş Tarihi: 15.2.2019
MIPIM için geri sayım başladı
Uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM 2019, 12-15 Mart'ta Fransa'nın Cannes kentinde kapılarını açacak. Bu yıl 30'uncusu düzenlenecek olan fuara, Türkiye bin metrekare alanda, 200'ü aşkın firmayla katılacak. Fuarda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açılış konuşmasını gerçekleştireceği Türkiye'ye ait özel bir oturum düzenlenecek. Fuarın Türkiye temsilciliğini yapan Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, "MIPIM'in 30 yıldır kapılarını açıyor olması bu fuarın öneminin en büyük göstergesi. Bu yılki ana temanın "Geleceği Etkilemek" başlığını taşıması da son derece yerinde" dedi.
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MIPIM için geri sayım başladı
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