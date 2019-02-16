Çelik: Şantiyelerimiz tam kapasite üretim yapacak

BUGÜN NELER OLDU

Buyıl 45'inci yılını kutlayan Sinpaş, 2019'da tüm şantiyelerinde tam kapasiteyle üretime devam edeceğini açıkladı. Şu ana kadar, Türkiye'nin özel sektörde en fazla üretim yapan markası olduklarını söyleyen Sinpaş GYO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Çelik, "Sektörde pek çok ilki gerçekleştirdik. 45 yılın verdiği güven ve tecrübeyle müşterilerimize 5 dakikada ev alma kararı verdirtecek kadar güçlü bir markayız" diye konuştu. Ahmet Çelik, konutun vatandaşlar için her dönemde güvenilir bir yatırım aracı olduğunu kaydetti. Geçen yıl toplam 7 projede, 4 bin 691 bağımsız birimin yapımına başladıkları bilgisini veren Sinpaş GYO Genel Müdürü Seba Gacemer ise İstanbul, Ankara, Denizli ve Bursa'da toplam değeri yaklaşık 4 milyar TL civarında olan 13 projenin satışına devam ettiklerini kaydetti.