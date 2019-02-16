CHP’den istifa etti tanzim satışa başladı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'dekiantidemokratik uygulamaları protesto ederek, partisinden istifa eden Denizli Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, ilçe merkezinde tanzim satış noktası kurdu. Halkın yoğun ilgi gösterdiği uygulama ile ilgili SABAH'a konuşan Başkan Gülbay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile birçok kentte hayata geçirilen projeyi "On numara, beş yıldız" olarak nitelendirdi. Gülbay, vatandaşlardan çok olumlu geri dönüşler aldığını belirtti.Gülbay, "Bir kişinin dünya görüşüne katılmıyor olabilirsiniz. Ama o kişinin söyledikleri doğru ise buna açık yüreklilikle doğru diyebilmelisiniz. Doğru olan bir şeye yanlış diyemezsiniz. Biz her zaman doğrunun yanındayız" diye konuştu.