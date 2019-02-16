TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (TÜSİAD) heyeti ile istişare toplantısına katıldı. Burada yaptığı konuşmada İstanbul'un önemli bir şehir olduğuna vurgu yapan Binali Yıldırım, "İstanbul'un gelecek 5 yıl için yerel yöneticilerini seçeceğiz. Ama ne yazık ki, son birkaç dönemde olduğu gibi, seçim İstanbul'un seçimi olmanın ötesinde, bir genel seçim, bir referandum, bir hesaplaşma tarzına doğru gidiyor. Bu çok arzu etmediğim bir şey" dedi.

TBMM Başkanı Yıldırım, "Vapurda çay simit sohbet" programında

İstanbul'un geleceğinin ve projelerinin konuşulmasını istediğini belirten Yıldırım, "İstanbul'a 4.0 projesiyle geliyoruz" diye konuştu. Yıldırım, şöyle devam etti: "Genel siyasete İstanbul kurban edilmesin, arada kaynamasın istiyorum. Çünkü İstanbul, Türkiye için vazgeçilmez ve ülkeyi taşıyan bir şehir. Eğer İstanbullular, beni seçerse vaadim şudur; benim belediye meclislerinde plan tadilatı dosyaları ve imar revizyon planları ilk gündem maddesi olmayacak." İstanbul'un dünyada en çok merak edilen 5 şehir arasında yer aldığına dikkat çeken Yıldırım, "Üç imparatorluğa başkent olmuş İstanbul, sağlık hizmetlerinin en iyi verildiği beşinci şehir. İstanbul'un en iyi olmadığı birkaç alan var. Bunlar trafik, ulaşım, otopark, yeşil alan ve altyapı. Önceliğimiz bunlar olacak" dedi.



VATANDAŞLARA AKAN BİR TRAFİK VAAT EDİYORUM

İstanbul için trafik sorununun önemine değinen Binali Yıldırım, şöyle devam etti: "Polis trafiği kendi işi gibi görmüyor. Zabıta vazife edinip ilgilenmeye çalışıyor. Orayı da toparlayacağız. 7 gün, 24 saat akıllı trafik sistemine geçeceğiz. Önemli hedeflerimizden biri de otopark konusunu mahalle bazında çözmek. Şu anda 712 bin otopark kapasitesi, 1 milyon daha park yeri ihtiyacı var. Ben akan bir trafik vaat ediyorum."