Ocakta üç kat bütçe fazlası

BUGÜN NELER OLDU

Geçenyıl yaşanan kur saldırısının etkilerine karşı alınan önlemlere rağmen, mali disiplinden taviz vermeyen Türkiye, bütçe gerçekleşmelerinde parmak ısırtan performansını bu yıl güçlendirerek sürdürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün açıkladığı verilere göre, Ocak 2018'de 1.7 milyar TL olan bütçe fazlası, 2019'un aynı döneminde üç kat artarak 5.1 milyar liraya ulaştı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ocak ayının, bütçe fazlası, bütçe gelirleri ve faiz dışı fazlanın önemli oranda artırıldığı bir ay olduğunu bildirdi."Her gerçekleşme, her gösterge bütçe disiplinindeki güçlü duruşumuzu ortaya koyuyor" mesajını veren Albayrak'ın paylaştığı grafikte bütçe gelirlerinin ocakta, 2018'in aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 97 milyar liraya yükseldiğine dikkat çekildi. Grafikte ayrıca faiz dışı fazlanın 7.7 milyar liradan 12.4 milyar liraya çıktığı, bütçe fazlasının ise 1.7 milyar liradan 5.1 milyar liraya ulaştığı vurgulandı.Ocakta bütçe giderleri 91.5 milyar TL, gelirleri ise 96.9 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7.1 artışla 55 milyar 675 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı 2 milyar 989 milyon lira olarak gerçekleşti.