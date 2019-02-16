Yeni Havalimanı oteli YOTEL 30 Mart’ta açılıyor

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İstanbulHavalimanı içinde yer alan ve İngiltere merkezli YOTEL tarafından işletilecek olan 451 odalı otel, 30 Mart'ta kapılarını açıyor. Kapasite açısından dünyadaki en büyük ilk üç havalimanı oteli arasında yer alan YOTEL İstanbul Havalimanı için rezervasyon almaya başladı. Burada hava tarafında YOTELAIR, kara tarafında ise YOTEL markasıyla hizmet verecek otelin odaları konumuna göre 4 saatlik olarak 70 ve 150 eurodan satışa sunuluyor. Markanın Londra, Amsterdam, Paris, New York, Boston, San Fransisco ve Singapur'dan sonra Türkiye'de de ilk otelini açtığını kaydeden YOTEL İstanbul Havalimanı Genel Müdürü Bora Göymen, "Rezervasyonlar iyi gidiyor. Havalimanının taşınmasının ardından ilginin daha da artacağını düşünüyoruz. YOTELPED markamızla Bodrum'da yer almak istiyoruz. Fırsatları inceliyoruz" dedi.