5 kilometrelik millet bahçesi

Yaklaşık 5 yıl boyunca Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı görevini yürüten M. Ergün Turan, 'İstanbul'un mücevheri' diye nitelendirdiği Fatih ilçesini yönetmeye aday oldu. TOKİ'de başkan olduğu dönemde sayısız konut projesine imza atan Turan, turizm ve ticaretin kalbinin attığı Fatih'teki sorunlarla başa çıkmak için yönetimde bir başka evreye geçeceklerini belirtti.



SURDİBİ'Nİ TEMİZLEYECEĞİZ



Çocuklar, gençler ve ev hanımlarına yönelik projeler hayata geçireceklerini ifade eden Turan, "En önemli projemiz, Surdibi'ni temizlemek olacak. Yedikule'den başlayıp Edirnekapı'ya kadar kesintisiz bisiklet ve yürüme yolu bir millet bahçesi olacak" diye konuştu.

M. Ergün Turan ile Fatih'in sorunlarını ve çözüm önerilerini konuştuk.

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Göreve geldiğinizde önceliğiniz hangi konu olacak?

Fatih birkaç yıl içerisinde bugün olduğundan daha güvenli, konforlu, sosyal ve spor alanları açısından zengin, ev hanımlarının üretim yapacakları bir yer olacak.

İlk hedefimiz bu.

Sıralama yapacak olursanız ilk 3'e hangi konular girer?

Fatih'te şu anda bir insanların yaşam alanları var bir de turizm ve ticaretin devam ettiği bölge var. Bunlarla alakalı ayrı planlamalar yapıyoruz.

Birinci önceliğimiz Fatih'te aile yaşamını güçlendirmek... Bunu yapmamız için gençlere dokunmamız gerekiyor. Tarihi mekânlarda kütüphane ve etüt alanları yapacağız. Bazıları 7/24 çalışacak.

Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hem Fatih'li gençlerin, hem de Fatih'e gönül verenlerin gelip sabahtan akşama kadar kütüphanelerde çalışacakları mekânlar yaratacağız.

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Çocuklar için projeleriniz var mı?

Araştırmalara göre, çocukları kötü alışkanlıklar ve suça gitmesini engelleyen en önemli etken şehirdeki sportif alanlara yakınlığı ve çok olmasıyla alakalı. Bu bilimsel bir veri. İlçemizde sportif ve sosyal alanlara ağırlık vereceğiz. Örneğin, Fatih'in etrafı denizlerle çevrili olmasına rağmen burada yaşayan çocuklar denizden mahrum büyüyor. Biz özellikle çocukları ve gençleri denizle buluşturacak bir proje üzerinde çalışıyoruz. Kreatif deniz havuzları üzerinde çalışıyoruz.

Yenikapı sahilinde iki tane saha başlattık. Profesyoneller için değil, gençler için. İlçede 50'nin üzerinde spor kulübü var. Mahalle kulüplerini semt kültürü üzerinde geliştireceğiz. Fatih'i sporun konuşulduğu bir ilçe haline getireceğiz.

İlçenin en büyük sorunlarından biri de otopark. Bu sorunu nasıl çözeceksiniz?

Kolay bir sorun değil. Çözümü de kolay değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce yaptığı otopark master planı var. Bunu şimdi mülkiyet arazilerinde yaparak inceliyoruz. Burada ufak çaplı değil de mülkiyet sorunlarını çözerek, her bölgemize 500-700 araçlık otoparklar planlıyoruz.



KLASİK BELEDİYECİLİK YAPMAYACAĞIZ



Yerel yönetim tecrübeniz var. Fatih için nasıl bir yönetim planınız olacak?

Çok çalışacağız.

Bunun sözünü veriyorum. 20 yıla yakın yerel yönetim tecrübem olduğu için, klasik belediyecilik yapmayacağız.

Özellikle bu ilçeye karşı hayranlığım bir başkadır.

Cumhurbaşkanımız bir görev verdi. İstanbul'un herhangi bir ilçesinde görev yapmak benim için bir lütufken, Fatih olunca iki sefer lutüf kabul ediyorum.

Burada turizm erbabı da var ticaret erbabı da... Bu sebeple burayı muhataplarıyla birlikte yönetmemiz lazım.

Çok ciddi bir esnaf kültürü var. Esnafımız gerçekten, şükür sahibi, vatanına bağlı, bilinçli, bölgenin kıymetini biliyor. Onlarla beraber, ilçeyi nasıl yukarıya taşıyacağız onu konuşmamız gerek. Bir başka faza geçmeliyiz.

Klasik belediyecilikten çıkacağız. Fatih, özellikle gençler ve ev hanımları için bugün olduğundan çok daha konforlu ve güvenli bir ilçe olacak.



ASLA YAPILAŞMA OLMAYACAK



Vizyon projeniz nedir? En önemli projeniz ne olacak?

En önemli projemiz, Surdibi'ni temizleyeceğiz.

Tarihi surların iç tarafındaki, mülkiyeti özel şahıslarda olan alanları temizleyeceğiz.

İstanbul için de çok önemli bir millet bahçesi olacak.

Yedikule'den başlayıp Edirnekapı'ya kadar kesintisiz yürüme yolu olan ve bisiklet yolları olan bir millet bahçesi olacak. En büyük projemiz bu. Tek tek mülkiyetler üzerinde çalışıyoruz. Buralar yapı yasaklı alanlar. Burada asla bir yapılaşma olmayacak.

Tamamen spor, yeşil ve rekrasyon alanları olacak.