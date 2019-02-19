Eximbank’tan leasing şirketlerine 200 milyon $

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eximbank'ın kredi destek protokolüyle 9 leasing firmasına 200 milyon dolarlık limit tahsis ettiklerini belirterek, "En kısa zamanda bu paketteki katılımcı finansal kiralama şirketi sayısını da limitleri de artırarak daha fazla yaygınlaştırmayı ümit ediyoruz" dedi.Bakan Pekcan'ın himayesinde, Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım ile Garanti Leasing Genel Müdürü ve Finansal Kurumlar Birliği Leasing Sektör Başkanı Ünal Gökmen arasında 9 finansal kiralama (leasing) şirketini kapsayan 200 milyon dolarlık finansman protokolü imzalandı. Eximbank desteklerinden faydalanan firma sayısının 2018'de yıllık yüzde 16 artışla 11 bini aştığını vurgulayan Pekcan, "Bu yıl hedefimiz, firma sayısının 12 bin 500'ü aşması" dedi.Krediler azami 1 yıla kadar geri ödemesiz, toplam 4 yıla kadar vadeyle kullandırılacak. Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, "PMI endeksinin artması bakımından bu yatırımları çok önemsiyoruz" dedi. Finansal Kurumlar Birliği Leasing Sektör Başkanı Ünal Gökmen ise, "Amacımız 24 üyemizin tamamının müşterilerine bu imkânı sunmak" dedi.