Serpme kahvaltılar restoranların baş tacı oldu!

İstanbul'da hafta sonu geldiğinde ağaçlar altında, Boğaz'a karşı ya da yöresel bir kahvaltı yapmak isteyenler kendini dışarı attı. Şehir merkezinde veya yakın çevrede birbiri ardına açılan kahvaltıcılar serpme ya da açık büfeleri ile İstanbullular'ı tavladı.









Talebin artması ile zincir kahvaltıcılar da butikler de mantar gibi çoğaldı. Türk mutfağının meşhur öğünü kahvaltı, akşam yemeklerinin tahtını salladı.





20 LİRADAN BAŞLIYOR

Lezzet peşinde koşana da manzara arayana da şehrin her köşesinde binbir alternatif bulunuyor. Kişi başı serpme 20 liradan başlayan kahvaltılar, 72 liraya kadar çıkıyor. Kimi mekanlarda kahvaltı açık büfe olarak saat 14.00'e kadar sürüyor. Çoğunlukla sınırsız çay ikram edilen kahvaltılar, onlarca çeşit ürün içeren geniş mönüsü ile tek kişi fiyatına iki kişiyi doyuruyor. Çocuklardan farklı fiyat talep edilen kahvaltıcıların kimilerinde, oyun alanları, bahçeler ile miniklerin keyifli zaman geçirmesi sağlanıyor.



Takvim / Özlem Kamer Tercanlı

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