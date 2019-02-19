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Serpme kahvaltılar restoranların baş tacı oldu!

Hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen geniş kesim, kahvaltı turizmi oluşturdu. Zincir kahvaltıcılar da butikler de mantar gibi çoğaldı. 20 ile 72 lira arasında değişen kişi başı serpme kahvaltılar, restoranların baş tacı oldu.

Giriş Tarihi: 19.2.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 19.2.2019 09:47
Serpme kahvaltılar restoranların baş tacı oldu!

İstanbul'da hafta sonu geldiğinde ağaçlar altında, Boğaz'a karşı ya da yöresel bir kahvaltı yapmak isteyenler kendini dışarı attı. Şehir merkezinde veya yakın çevrede birbiri ardına açılan kahvaltıcılar serpme ya da açık büfeleri ile İstanbullular'ı tavladı.




Talebin artması ile zincir kahvaltıcılar da butikler de mantar gibi çoğaldı. Türk mutfağının meşhur öğünü kahvaltı, akşam yemeklerinin tahtını salladı.


20 LİRADAN BAŞLIYOR
Lezzet peşinde koşana da manzara arayana da şehrin her köşesinde binbir alternatif bulunuyor. Kişi başı serpme 20 liradan başlayan kahvaltılar, 72 liraya kadar çıkıyor. Kimi mekanlarda kahvaltı açık büfe olarak saat 14.00'e kadar sürüyor. Çoğunlukla sınırsız çay ikram edilen kahvaltılar, onlarca çeşit ürün içeren geniş mönüsü ile tek kişi fiyatına iki kişiyi doyuruyor. Çocuklardan farklı fiyat talep edilen kahvaltıcıların kimilerinde, oyun alanları, bahçeler ile miniklerin keyifli zaman geçirmesi sağlanıyor.

Takvim / Özlem Kamer Tercanlı

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Serpme kahvaltılar restoranların baş tacı oldu!
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