Sıfır atıkta rekor

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Başkan Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çevre konusunda ülkeyi çevreci ülkeler listesinin başına taşıdı. Türkiye genelinde 2 bin 523 kurum sıfır atık uygulamasına geçti. Toplam bin 142 belediyede toplam 54.9 milyon nüfusa hizmet veriliyor. Sıfır atık projesi ile yılda 20 milyar liralık tasarruf hedeflenirken, yaklaşık 180 bin kişi de istihdama kazandırılacak.Hükümet, 2023 yılında tüm Türkiye'nin sıfır atık sistemine geçmesi için her imkanını seferber ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın üçer aylık raporlama sonuçları projeye kamu kurumları ve belediyelerin gösterdiği ilgiyi ortaya koydu. Düzenli depolama tesislerinin sayısı 90'a ulaşırken Bakanlık yerel yönetimlerin bu konudaki çalışmalarını da yakından izliyor. İstanbul'da üç depolama tesisi, Ankara'dan Erzurum'a, Konya'dan Muğla'ya, Yalova'dan Kırklareli'ne kadar birçok ilde katık atık bertaraf tesisi kuruldu. Atıkların karayolu ile taşınmasına ilişkin tebliğ kapsamında da Aralık ayı itibariyle kullanılan lisanslı araç sayısı 2 bin 600'e ulaştı.Emine Erdoğan, Ankara'dan başlattığı seferberlik iki yılda tüm Türkiye'ye yayıldı. Sıfır Atık Projesi kapsamında kamu kurum kuruluşları, AVM, işyerleri, okullar, oteller, havalimanları, marinalar gibi noktalarda çalışmalar yapılırken, 13 bin 357 binada sıfır atık sistemi kuruldu. Bu amaçla ilk sıfır atık uygulaması Cumhurbaşkanlığı'nda hayata geçirildi. 10 ton metal atık ayrıştırıldı, 30 ton kâğıt, çöp yerine geri dönüşüm tesisine gitti.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sıfır atık yerleşimi için uygun ilçeyi seçip, projeyi uygulayacak. Türkiye'nin ilk sıfır atık ilçesinin belirlenmesi için 81 il, 951 ilçede tarama çalışmaları sürüyor. Japonya'nın Kamikatsu kasabasında olduğu gibi Türkiye'ye örnek olacak bir sıfır atık ilçesi oluşturulacak. Bakanlık, seçilen sıfır atık ilçesinde hem bilinçlendirme çalışması yapacak hem de atıkların dönüşümü için uzman desteği verecek.