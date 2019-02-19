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sayısını en çok artıran ülke

Giriş Tarihi: 19.2.2019
Turist sayısını en çok artıran ülke Türkiye
Avrupa Seyahat Komisyonu, 2018 yılında ait 'Avrupa Turizmi-Trendler ve Beklentiler' raporunu yayımladı. Avrupa'da 33 ülke arasında ziyaretçi artış oranı en yüksek ülkenin Türkiye olduğu belirtilen raporda, Türkiye'nin hem Avrupa pazarlarında hem de uzak mesafe pazarlarda en çok ziyaretçi artışı kaydeden ülkeler arasında genellikle ilk 3'te yer aldığı görüldü. Rapora göre geçtiğimiz yıl Türkiye'yi ziyaret eden turist sayısı bir önceki yıla göre yüzde 22'den fazla artarak rekor kırdı. Turist sayısı tarihte ilk defa 40 milyonu geçerek 2018'de 47 milyona ulaştı.
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Turist sayısını en çok artıran ülke Türkiye
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