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Giriş Tarihi: 20.2.2019
Honda, Türkiye’de devam edecek
Honda Türkiye Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, Honda'nın Türkiye'deki faaliyetlerine son vereceği iddialarını yalanladı. Kılıçer, "Honda, Türkiye'den çıkmıyor. Sektördeki gelişmeler doğrultusunda önümüzdeki dönemde elektrikli araçların üretimine yoğunlaşacağız" şeklinde konuştu. 2021 sonuna doğru Honda'nın Türkiye'de Civic sedan üretimine devam etmeme kararı alındığını anımsatan Kılıçer, "Honda Motor Başkanı Takahiro Hachigo'nun, 19 Şubat'ta ifade ettiği gibi Honda, Türkiye'deki faaliyetlerine devam edecek" dedi.
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Honda, Türkiye’de devam edecek
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