Türkiye sağlık turizminde zirvede

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Sağlık Yatırımcıları Derneği Başkanı İhsan Şahin, Türkiye'nin bir sağlık cenneti haline dönüştüğünü ifade ederek, 100 ülkeden insanların sağlıklarına kavuşmak için Türkiye'yi tercih ettiklerini ifade etti. Sağlık turizminde yıllık yaklaşık 5 milyar dolarlık ciroya ulaşıldığını belirten Şahin, "Sayın Cumhurbaşkanının dediği gibi sağlık turizminde 2023'de 20 milyar dolara çıkabiliriz" diye konuştu.Sağlık turizmi için gelen turistin normal zamanda gelen turistten 15 kat daha fazla döviz bıraktığını belirten Şahin, "Bıraktıkları döviz yaklaşık 7 bin dolar. Aynı adam Antalya'da 10 gün kalsa 500 dolar veriyor" dedi. Şahin, şehir hastanelerinin ülke için büyük kazanım olduğunu söyledi.