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, GODIVA’nın dört ülkedeki haklarını ’a satıyor

, ’nın Japonya, Güney Kore, Avustralya ve Yeni Zelanda olmak üzere dört pazardaki perakende ve dağıtım operasyonlarını ve bu bölgelere ürün tedariki sağlayan Belçika’nın Brüksel kentindeki üretim tesisini ’a satmak için anlaşmaya vardı.

Giriş Tarihi: 20.2.2019 15:16
Yıldız Holding, GODIVA’nın dört ülkedeki haklarını MBK Partners’a satıyor

Yıldız Holding, Godiva'nın, dört ülkedeki operasyon ve Belçika'daki fabrikasını MBK Partners'a satmak için bir anlaşma yaptığını duyurdu.

Anlaşmaya göre; MBK Partners, Godiva'nın faaliyet gösterdiği 100'den fazla pazarın içerisinden Japonya, Güney Kore, Avustralya'daki perakende ve dağıtım operasyonlarını alırken, Yeni Zelanda'da da pazar geliştirme hakkını elinde bulunduracak.

Godiva paketli ürünler, e-ticaret,duty free noktaları (Japonya ve Güney Kore) ve bu ülkelerdeki 300'den fazla perakende mağazası da satış anlaşmasının kapsamında yer alıyor.

Yıldız Holding, Godiva'nın bu dört ülke dışındaki tüm coğrafyalarda yer alan 100'den fazla pazardaki operasyonların ve dünyadaki Godiva markasının tüm haklarının sahibi olmaya ve markayı yönetmeye devam edecek.

Bugün gerçekleştirilen anlaşma her iki şirketin yönetim kurulları tarafından onaylandı. Anlaşmanın şartları ise açıklanmadı.

Bu işlemin Belçika çalışan temsilcileriyle standart devir görüşmelerinin tamamlanması ve rekabet kurulunun bekleme süresinin dolması da dahil olmak üzere, yasal şartların sağlanması sonrasında, 2019 yılı ortasında tamamlanması planlanıyor.

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Yıldız Holding, GODIVA’nın dört ülkedeki haklarını MBK Partners’a satıyor
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